Дарія Білодід опублікувала гарячі фото з відпочинку з іншою спортсменкою
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Дарія Білодід після перемоги на Європейських іграх 2019 у Мінську відправилася на відпочинок. Але не сама, а з гандболісткою Марією Сухою.
До слова: Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
Дівчата відправилися на відпочинок у турецьку Анталію. Звідки не забувають викладати фото в Instagram.
Джерело: 24 канал
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