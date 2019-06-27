Дарія Білодід опублікувала гарячі фото з відпочинку з іншою спортсменкою

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Марія Суха та Дарія Білодід
Марія Суха та Дарія Білодід / Фото із соцмереж

Дарія Білодід після перемоги на Європейських іграх 2019 у Мінську відправилася на відпочинок. Але не сама, а з гандболісткою Марією Сухою.

До слова: Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України

Дівчата відправилися на відпочинок у турецьку Анталію. Звідки не забувають викладати фото в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Допис, поширений Maria Sukhaya (@mariasukhaya)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Допис, поширений Maria Sukhaya (@mariasukhaya)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Holidays with my @mariasukhaya ️️

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

️?

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 6 0 °

Допис, поширений Maria Sukhaya (@mariasukhaya)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The tan will fade, but the memories will last forever

Допис, поширений Maria Sukhaya (@mariasukhaya)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Допис, поширений Maria Sukhaya (@mariasukhaya)

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Дарія Білодід
Джерело: 24 канал
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