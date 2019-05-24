Дарія Білодід отримала престижну нагороду від Cosmopolitan

Журнал Cosmopolitan Ukraine визначив переможців своєї щорічної премії. Серед них відзначили й найкращу спортсменку.

Визначали переможців у дев'яти номінаціях самі читачі журналу Cosmopolitan. Метою конкурсу було визначити цілеспрямованих, життєрадісних та незалежних людей, які досягли успіху у своїй справі. Серед номінацій були й "Спортсменки". А на нагороду претендували дзюдоїстка Дарія Білодід, тенісистка Леся Цуренко та легкоатлетки Ярослава Магучіх (стрибки у висоту) і Марина Бех-Романчук (стрибки у довжину).

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У голосуванні перемогла Дарія Білодід. У 17 років дівчина стала чемпіонкою світу з дзюдо.