Дарія Білодід отримала престижну нагороду від Cosmopolitan
Журнал Cosmopolitan Ukraine визначив переможців своєї щорічної премії. Серед них відзначили й найкращу спортсменку.
Визначали переможців у дев'яти номінаціях самі читачі журналу Cosmopolitan. Метою конкурсу було визначити цілеспрямованих, життєрадісних та незалежних людей, які досягли успіху у своїй справі. Серед номінацій були й "Спортсменки". А на нагороду претендували дзюдоїстка Дарія Білодід, тенісистка Леся Цуренко та легкоатлетки Ярослава Магучіх (стрибки у висоту) і Марина Бех-Романчук (стрибки у довжину).
До слова: Дарію Білодід визнали найстильнішою спортсменкою: якими фотографіями в Instagram ділиться красуня
У голосуванні перемогла Дарія Білодід. У 17 років дівчина стала чемпіонкою світу з дзюдо.
Джерело: 24 канал
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі