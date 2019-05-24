Дарія Білодід отримала престижну нагороду від Cosmopolitan

27 Читать новость на русском
Дарія Білодід
Дарія Білодід / Фото з Instagram

Журнал Cosmopolitan Ukraine визначив переможців своєї щорічної премії. Серед них відзначили й найкращу спортсменку.

Визначали переможців у дев'яти номінаціях самі читачі журналу Cosmopolitan. Метою конкурсу було визначити цілеспрямованих, життєрадісних та незалежних людей, які досягли успіху у своїй справі. Серед номінацій були й "Спортсменки". А на нагороду претендували дзюдоїстка Дарія Білодід, тенісистка Леся Цуренко та легкоатлетки Ярослава Магучіх (стрибки у висоту) і Марина Бех-Романчук (стрибки у довжину).

До слова: Дарію Білодід визнали найстильнішою спортсменкою: якими фотографіями в Instagram ділиться красуня

У голосуванні перемогла Дарія Білодід. У 17 років дівчина стала чемпіонкою світу з дзюдо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A little rest between trainings️️

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

 

blog_ava
Петиція за відставку Зеленського: прихильники президента зробили контрхід
сьогодні
7347
Теги: Спорт Новини Спорту LifeStyle Дарія Білодід Леся Цуренко Марина Бех-Романчук
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Дарія Білодід отримала престижну нагороду від Cosmopolitan
сьогодні 11:02 Дарія Білодід отримала престижну нагороду від Cosmopolitan
26
Зіркові українські тенісистки дізналися перших суперниць на Roland Garros-2019
23 травня 21:56 Зіркові українські тенісистки дізналися перших суперниць на Roland Garros-2019
314
Росія дотиснула США на ЧС-2019 з хокею, Канада феєрично вирвала перемогу у Швейцарії: відео
23 травня 19:55 Росія дотиснула США на ЧС-2019 з хокею, Канада феєрично вирвала перемогу у Швейцарії: відео
1294
"Атлетіко" офіційно покидає чергова легенда клубу
23 травня 16:48 "Атлетіко" офіційно покидає чергова легенда клубу
532
Ретро дня – сльози Каньїсареса та неймовірний Кан: драматичний фінал Ліги чемпіонів 2001 (відео)
23 травня 13:22 Ретро дня – сльози Каньїсареса та неймовірний Кан: драматичний фінал Ліги чемпіонів 2001 (відео)
400
Новини
Більше новин
Залиште відгук