Дарія Білодід побореться за звання найкращої спортсменки року
Українська дзюдоїстка Дарія Білодід претендує на звання найкращої спортсменки 2019 року. Міжнародна асоціація спортивних журналістів (AIPS) назвала претендентів на звання найкращих спортсмена й спортсменки 2019 року.
Голосування завершиться 28 грудня. Репортери, які входять в AIPS, віддаватимуть за кандидатів свої голоси.
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Серед претенденток на звання найкращої спортсменки 2019 року – чемпіонка світу і Європи, українська дзюдоїстка Дарина Білодід.
Що досягла Білодід у 2019 році? Цього року дзюдоїстка виграла золото чемпіонату світу в Токіо (Японія). Завдяки перемозі українка стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу.
Також у 2019 році 19-річна Дарія виграла золоту медаль на II Європейських іграх. Білодід у сезоні зазнала лише однієї поразки при 16-и перемогах.
До слова: Українська дзюдоїстка Дарія Білодід перемогла на турнірі в Абу-Дабі
Конкурентки Білодід:
- тенісистка Ешлі Барті (Австралія)
- тенісистка Б’янка Андреєску (Канада)
- дзюдоїстка Кларісс Аґбеґнену (Франція)
- легкоатлетка Далайла Мугаммад (США)
- легкоатлетка Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс (Ямайка)
- Юлімар Рохас (Венесуела)
- Діна Ешер-Сміт (Великобританія)
- біатлоністка Доротея Вірер (Італія)
- боксерка Кеті Тейлор (Ірландія)
- плавчиня Катінка Госсу (Угорщина)
- плавчиня Реґан Сміт (США)
- веслувальниця Ліза Каррінґтон (Нова Зеландія)
- футболістка Меґан Рапіно (США)
- гірськолижниця Мікаела Шиффрін (США)
- борчиня Рісако Каваї (Японія)
- майстриня академічного веслування Саніта Пушпур (Ірландія)
- гімнастка Сімона Байлс (США)
- лижниця Терезе Йогауґ (Норвегія).
Серед чоловіків на титул найкращого спортсмена світу 2019 року претендентів з України немає.