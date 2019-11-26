Дарія Білодід побореться за звання найкращої спортсменки року

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Дарія Білодід / judolnside.com

Українська дзюдоїстка Дарія Білодід претендує на звання найкращої спортсменки 2019 року. Міжнародна асоціація спортивних журналістів (AIPS) назвала претендентів на звання найкращих спортсмена й спортсменки 2019 року.

Голосування завершиться 28 грудня. Репортери, які входять в AIPS, віддаватимуть за кандидатів свої голоси.

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Серед претенденток на звання найкращої спортсменки 2019 року – чемпіонка світу і Європи, українська дзюдоїстка Дарина Білодід.

Що досягла Білодід у 2019 році? Цього року дзюдоїстка виграла золото чемпіонату світу в Токіо (Японія). Завдяки перемозі українка стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу.

Також у 2019 році 19-річна Дарія виграла золоту медаль на II Європейських іграх. Білодід у сезоні зазнала лише однієї поразки при 16-и перемогах.

До слова: Українська дзюдоїстка Дарія Білодід перемогла на турнірі в Абу-Дабі

Конкурентки Білодід:

  • тенісистка Ешлі Барті (Австралія)
  • тенісистка Б’янка Андреєску (Канада)
  • дзюдоїстка Кларісс Аґбеґнену (Франція)
  • легкоатлетка Далайла Мугаммад (США)
  • легкоатлетка Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс (Ямайка)
  • Юлімар Рохас (Венесуела)
  • Діна Ешер-Сміт (Великобританія)
  • біатлоністка Доротея Вірер (Італія)
  • боксерка Кеті Тейлор (Ірландія)
  • плавчиня Катінка Госсу (Угорщина)
  • плавчиня Реґан Сміт (США)
  • веслувальниця Ліза Каррінґтон (Нова Зеландія)
  • футболістка Меґан Рапіно (США)
  • гірськолижниця Мікаела Шиффрін (США)
  • борчиня Рісако Каваї (Японія)
  • майстриня академічного веслування Саніта Пушпур (Ірландія)
  • гімнастка Сімона Байлс (США)
  • лижниця Терезе Йогауґ (Норвегія).

Серед чоловіків на титул найкращого спортсмена світу 2019 року претендентів з України немає.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Дарія Білодід Дзюдо
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