Дарія Білодід побореться за звання найкращої спортсменки року

Українська дзюдоїстка Дарія Білодід претендує на звання найкращої спортсменки 2019 року. Міжнародна асоціація спортивних журналістів (AIPS) назвала претендентів на звання найкращих спортсмена й спортсменки 2019 року.

Голосування завершиться 28 грудня. Репортери, які входять в AIPS, віддаватимуть за кандидатів свої голоси.

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Серед претенденток на звання найкращої спортсменки 2019 року – чемпіонка світу і Європи, українська дзюдоїстка Дарина Білодід.

Що досягла Білодід у 2019 році? Цього року дзюдоїстка виграла золото чемпіонату світу в Токіо (Японія). Завдяки перемозі українка стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу.



Також у 2019 році 19-річна Дарія виграла золоту медаль на II Європейських іграх. Білодід у сезоні зазнала лише однієї поразки при 16-и перемогах.

До слова: Українська дзюдоїстка Дарія Білодід перемогла на турнірі в Абу-Дабі

Конкурентки Білодід:

тенісистка Ешлі Барті (Австралія)

тенісистка Б’янка Андреєску (Канада)

дзюдоїстка Кларісс Аґбеґнену (Франція)

легкоатлетка Далайла Мугаммад (США)

легкоатлетка Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс (Ямайка)

Юлімар Рохас (Венесуела)

Діна Ешер-Сміт (Великобританія)

біатлоністка Доротея Вірер (Італія)

боксерка Кеті Тейлор (Ірландія)

плавчиня Катінка Госсу (Угорщина)

плавчиня Реґан Сміт (США)

веслувальниця Ліза Каррінґтон (Нова Зеландія)

футболістка Меґан Рапіно (США)

гірськолижниця Мікаела Шиффрін (США)

борчиня Рісако Каваї (Японія)

майстриня академічного веслування Саніта Пушпур (Ірландія)

гімнастка Сімона Байлс (США)

лижниця Терезе Йогауґ (Норвегія).

Серед чоловіків на титул найкращого спортсмена світу 2019 року претендентів з України немає.