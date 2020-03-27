Дарія Білодід показала, як займається вдома для підтримки ідеальної форми: відео

Поки всі заклади масового скупчення людей закриті через карантин, спортсмени змушені підтримувати форму в домашніх умовах. Серед них і чемпіонка світу Дарія Білодід.

В Instagram дівчина виклала відео з домашнього тренування. На них вона робить звичні вправи для підтримки тіла в тонусі. А також певні вправи з дзюдо.

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Також Дарія Білодід закликала усіх залишатися вдома та викладати в соцмережі відео своїх занять з тегом #тренуємосьразом.

"У цей важкий період ми маємо єдиний шанс зберегти своє і здоров’я наших рідних – ми повинні залишатися вдома. Але не треба забувати про свою фізичну форму, спортом можна займатися навіть вдома", – підписала відео Дарія Білодід.

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