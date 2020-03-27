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Дарія Білодід показала, як займається вдома для підтримки ідеальної форми: відео

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Дарія Білодід / instagram.com/dariabilodid7

Поки всі заклади масового скупчення людей закриті через карантин, спортсмени змушені підтримувати форму в домашніх умовах. Серед них і чемпіонка світу Дарія Білодід.

В Instagram дівчина виклала відео з домашнього тренування. На них вона робить звичні вправи для підтримки тіла в тонусі. А також певні вправи з дзюдо.

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Також Дарія Білодід закликала усіх залишатися вдома та викладати в соцмережі відео своїх занять з тегом #тренуємосьразом.

"У цей важкий період ми маємо єдиний шанс зберегти своє і здоров’я наших рідних – ми повинні залишатися вдома. Але не треба забувати про свою фізичну форму, спортом можна займатися навіть вдома", – підписала відео Дарія Білодід.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#stayhomestaysafe Навколо всі закликають людей сидіти вдома і не виходити зайвий раз на вулицю.І я хочу підтримати цей заклик, і ще раз пояснити людям,що в цей важкий період ми маємо єдиний шанс зберігти своє і здоров’я наших рідних-ми повинні залишатися вдома.Але, і не треба забувати про свою фізичну форму, спортом можна займатися навіть вдома.Тож, дивіться моє відео з тренування і викладайте свої заняття в соцмережах з хештегом #тренуємосьразом. Song- Pump up the Jam

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Дзюдо Дарія Білодід Спорт
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