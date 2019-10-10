Дарія Білодід святкує 19-ліття: милі фото дворазової чемпіонки світу з дзюдо

Дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дарія Білодід 10 жовтня 2019 року святкує 19-ліття.

Дар'я Білодід народилася 10 жовтня 2000 року в Києві у спортивній родині дзюдоїстів Геннадія Білодіда та Світлани Кузнецової, які і стали її тренерами. Батьки Дар'ї були проти того, щоб донька пов'язала своє життя з бойовими мистецтвами, тому в трирічному віці віддали її на художню гімнастику. Але у шестирічному віці Дар'я зробила свідомий вибір на користь дзюдо та почала тренуватися.

У підсумку дівчина у двічі поспіль виграла чемпіонат світу – у 2018 та 2019 роках. Перша перемога зробила її наймолодшою чемпіонкою світу серед дорослих. Білодід стала нею у віці 17 років і 11 місяців.

До слова: Чемпіонка світу Білодід заспівала гімн під час нагородження

Варто відзначити, що Дарія Білодід активна користувачка Instagram, де викладає не лише фотографії зі змагань та відпочинку, але й повсякденного життя.