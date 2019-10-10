Дарія Білодід святкує 19-ліття: милі фото дворазової чемпіонки світу з дзюдо

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Дарія Білодід
Дарія Білодід / Фото із соцмереж

Дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дарія Білодід 10 жовтня 2019 року святкує 19-ліття.

Дар'я Білодід народилася 10 жовтня 2000 року в Києві у спортивній родині дзюдоїстів Геннадія Білодіда та Світлани Кузнецової, які і стали її тренерами. Батьки Дар'ї були проти того, щоб донька пов'язала своє життя з бойовими мистецтвами, тому в трирічному віці віддали її на художню гімнастику. Але у шестирічному віці Дар'я зробила свідомий вибір на користь дзюдо та почала тренуватися.

У підсумку дівчина у двічі поспіль виграла чемпіонат світу – у 2018 та 2019 роках. Перша перемога зробила її наймолодшою чемпіонкою світу серед дорослих. Білодід стала нею у віці 17 років і 11 місяців.

До слова: Чемпіонка світу Білодід заспівала гімн під час нагородження

Варто відзначити, що Дарія Білодід активна користувачка Instagram, де викладає не лише фотографії зі змагань та відпочинку, але й повсякденного життя.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Просто хороший выходной день

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vacation mode️

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enjoying my vacation in Spain️

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ничто не может быть более обманчиво, чем улыбка. И никто не знает это лучше, чем люди, которые за ней прячутся. Для некоторых это способ показать зубы, чтобы вежливо предупредить своих врагов, другие лучезарно улыбаются, чтобы не расплакаться,кто-то глупо ухмыляется, чтобы скрыть свой страх, но иногда можно увидеть вполне искреннюю улыбку — это улыбка человека, который знает, что скоро всем его неприятностям придет конец.️

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

There is the shade of red for every woman.️

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‍♀️

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

️?

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Holidays with my @mariasukhaya ️️

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Дарія Білодід Дзюдо
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