Дати матчів 1/4 фіналу та 23 туру УПЛ, які перенесли через вибори президента України

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"Шахтар" та "Динамо" зіграють 7 квітня у Харкові
"Шахтар" та "Динамо" зіграють 7 квітня у Харкові / Динамо Киев от Шурика

Через вибори президента України, дати матчів 1/4 фіналу Кубка України та матчі чемпіонату були зміщені. Змінилася і дата проведення жеребкування півфіналу Кубка України.

23 тур УПЛ, який мав відбутися 30 та 31 березня, перенесли. Матчі команд, які зіграють у Кубку України, відбудуться 2 та 3 квітня. Ще два матчі заплановані на 6 квітня.

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2 квітня (вівторок)
Карпати – Ворскла 17:00
3 квітня (середа)
Олександрія – Шахтар 17:00
Зоря – Динамо 18:30
Львів – Маріуполь 19:30
6 квітня (субота)
Олімпік – Десна 14:00
Чорноморець – Арсенал-Київ 17:00

Натомість усі матчі 1/4 фіналу Кубка України відбудуться в один день – неділю, 7 квітня. 
Інгулець – Карпати 14:00
Львів – Зоря 14:00
Дніпро-1 – Ворскла 17:00
Шахтар – Динамо 17:00

До слова, "Ворскла" офіційно оголосила про відставку головного тренера

Жеребкування 1/2 фіналу Кубку України відбудеться 8 квітня в Києві в Будинку футболу о 13.00.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Шахтар Динамо
Джерело: 24 Канал
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