Дати матчів 1/4 фіналу та 23 туру УПЛ, які перенесли через вибори президента України

Через вибори президента України, дати матчів 1/4 фіналу Кубка України та матчі чемпіонату були зміщені. Змінилася і дата проведення жеребкування півфіналу Кубка України.

23 тур УПЛ, який мав відбутися 30 та 31 березня, перенесли. Матчі команд, які зіграють у Кубку України, відбудуться 2 та 3 квітня. Ще два матчі заплановані на 6 квітня.

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2 квітня (вівторок)

Карпати – Ворскла 17:00

3 квітня (середа)

Олександрія – Шахтар 17:00

Зоря – Динамо 18:30

Львів – Маріуполь 19:30

6 квітня (субота)

Олімпік – Десна 14:00

Чорноморець – Арсенал-Київ 17:00

Натомість усі матчі 1/4 фіналу Кубка України відбудуться в один день – неділю, 7 квітня.

Інгулець – Карпати 14:00

Львів – Зоря 14:00

Дніпро-1 – Ворскла 17:00

Шахтар – Динамо 17:00

До слова, "Ворскла" офіційно оголосила про відставку головного тренера

Жеребкування 1/2 фіналу Кубку України відбудеться 8 квітня в Києві в Будинку футболу о 13.00.