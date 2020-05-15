Давайте повернемо Львів до Польщі хоча б у волейболі, – екстренер українського клубу "Барком"

Колишній тренер волейбольного клубу "Барком-Кажани" Ян Сух прокоментував можливий виступ львів'ян у чемпіонаті Польщі. "Барком-Кажани" подали заявку на участь в чемпіонаті Польщі.

Ян Сух у коментарі польському виданню Przeglad Sportowy підтримав рішення львівського клубу виступати у чемпіонаті Польщі.

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"Я за те, щоб "Барком-Кажани" грали в Плюс-лізі. Дамо їм шанс", – сказав Сух.

За словами Суха, коли він тренував "Барком", люди говорили про ідею приєднання команди до чемпіонату Польщі.

"В Україні вони не мають собі рівних", – додав тренер.

У них, дійсно, сильна команда, прекрасний зал, який може вмістити понад 2000 глядачів і дуже добре організований клуб. Вони перемагали "Ресовію". Давайте повернемо Львів до Польщі хоча б у волейболі,

– резюмував Сух.

"Барком-Кажани" у коментарі 24 каналу підтвердили, що клуб планує виступати у чемпіонаті Польщі. Також команда продовжить виступати в чемпіонаті України.

Відповідну інформацію вже підтвердив у коментарі Tribuna.com президент "Барком-Кажанів" Олег Баран. Однак він заявив, що це не відбудеться відразу.

Я не кажу, що це станеться вже зараз. Але вірю, що станеться через рік або через два. Це мрія, до якої я йду і роблю все, щоб її реалізувати. Тому що це інший рівень,

– сказав Баран.

Окрім того, Олег Баран переконує, що це не зрада, а нормальна практика.

"Маркетингово це варіант НБА – якщо і нас, і Берлін візьмуть. Це може бути рішення про розширення ліги і поділ на два дивізіони.

Рівень привабливості волейболу виходить на більш високий рівень. Не забувайте, що Польща – дворазовий чемпіон світу. У них найсильніший вид спорту саме волейбол", – зазначив Баран.

Що відомо про "Барком-Кажани"? Львівський клуб був заснований у 2009 році. Клуб вигравав чемпіонат, Кубок та Суперкубок України. Команду очолює латвійський фахівець Угріс Крастінш.

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