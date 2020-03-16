Давайте справлятися з цим викликом разом, – Кличко звернувся до суспільства щодо коронавірусу

Легендарний український боксер, один з найбільш домінуючих чемпіонів в історії суперважкої ваги Володимир Кличко виступив зі зверненням з приводу ситуації, що склалася в зв'язку зі світовою епідемією коронавіруса.

Звернення легенда світового спорту опублікував на своїй сторінці в одній із соціальних мереж.

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Ми переживаємо особливий час, а особливі часи вимагають особливих повідомлень. Як ви знаєте, я люблю виклики. Вони дозволяють нам вийти за звичні рамки, дати нам відчуття повного життя. Однак деякі проблеми набагато більше інших. Вірус Covid-19 – це неймовірний і гігантський виклик для всіх нас, наших урядів, наших систем охорони здоров'я, нашої економіки, для людства.

Прийшов час зустрітися з цією проблемою лицем до лиця і внести свій особистий вклад. Головний посил – очистити наші руки. Також дуже важливо очистити наші голови. Справа не в тому, щоб бути оптимістом чи песимістом. Це більше про те, щоб бути реалістом. Ми не повинні панікувати, але в той же час не повинні бути готовими до цієї ситуації. Ми повинні залишатися об'єктивними і здатними діяти", – написав Володимир.

Де повинен бути наш фокус?

"Прямо зараз, ми повинні зосередитися на самому необходімм – захист і порятунок життів. Життя літніх людей і частини населення, що живуть не в найкращих умовах – в найбільшій небезпеці і зоні ризику. Але давайте не обманювати себе: будь-хто може бути інфікованим, стати носієм і розповсюджувачем вірус, і ми не можемо бути необережні або егоїстичні", – продовжив він..

Що нам тепер робити?

"У нас до цих пір немає всіх даних, інформація продовжує надходити, так що все змінюється. Вчені старанно працюють над тим, щоб зібрати кращі розробки, дані і розробляти нові препарати і засоби. Експерти будуть інформувати нас, надаючи необхідні рекомендації. Невігластво не допоможе в плануванні наших дій, знання – сила.

Безпечно і те, що фахівці просять нас зробити – уповільнити поширення вірусу. Нас просять бути гнучким, адаптуватися до нашої повсякденної рутини. Просять уникати прямих і соціальних контактів. Дуже важливо, щоб ми всі прийняли і поважали ці нові правила.

Наша свобода буде обмежена. Наш будинок повинен стати всім. Місцем, яке замінить всі інші: ресторан, офіс, школу і спортзал... Ці обмеження будуть важкими. Але це може працювати тільки тоді, якщо ми будемо координовані, діяти як команда і зможемо піклуватися про дітей, сусідів та інших, які потребують допомоги. Це не повинно бути великим; багато дрібних шматочків складають рішення великої головоломки!

Немає значення, хто ми. Ми можемо тільки прийняти цей виклик разом, з величезним почуттям відповідальності і солідарності. Нам потрібно підтримувати людей, які борються з цим вірусом: лікарів, медичний персонал, правоохоронні органи і державних службовців. Давайте станемо їм помічниками.

Важливо Які спортсмени захворіли на коронавірус – список

Факт в тому, що ми не знаємо багато (поки). Це велика різниця з класичною епідемією грипу, яку ми переживали протягом століть. Зараз, і на даний момент ми не знаємо, як довго буде обмежуватися наше повсякденне життя. Сподіваємося, що не кілька років, але точно пару тижнів, і, хто знає, може навіть кілька місяців.

Це означає, що ми повинні проявити силу і наполегливість, змінювати наші звички, адаптувати наш спосіб життя і, зокрема, враховувати важливість нових норм і правил, навіть якщо вони триватимуть довше, ніж ми сподіваємося. Давайте не втрачати віру і терпіння. Давайте спробуємо знайти єдність. Пізніше, коли ми впораємося з цим викликом, впевнений, ми разом зробимо висновки з нинішньої ситуації

Вірус в деталях, тому кожен жест має значення, кожен день має вирішальне значення і кожна людина має вирішальне значення. Давайте справлятися з цим викликом разом. Наша колективна сила волі більша і сильніша цього вірусу! Разом ми – рушійна сила!", – написав Володимир Кличко.

Що таке коронавірус Covid-2019?

Так називають спалах коронавірусної хвороби, яка розпочалась у Китаї у 2019 році. Вчені вивчили геном вірусу та встановили, що він на 70% схожий на SARS-COV, який у 2012 році став причиною високої смертності через гострий респіраторний синдром.

У 2020 році у Європі, зокрема в Італії почала швидко зростати кількість інфікованих коронавірусом. На сьогодні випадки коронавірусу зафіксовані у всіх країнах Євросоюзу.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу, однак називає її контрольованою. В Україні підтверджено 5 випадків захворювання.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 канал

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