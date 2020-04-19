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Давайте зберемося вдома, – Усик закликав людей не йти до церкви на Великдень

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Усик закликав людей не йти до церкви / Колаж 24 каналу

Український боксер Олександр Усик раніше закликав людей ходити до церкви попри будь-який карантин. Однак на Великдень змінив свою думку і попросив усіх залишатися вдома.

Про це Усик говорив у прямому ефірі у своєму інстаграмі увечері 18 квітня.

До теми Прошу – залишайтесь вдома і бережіть себе: Віктор Ляшко привітав українців з Великоднем

"Кажуть, що коли люди не визнають свої помилки – це погано, а коли вони визнають помилки – це, мабуть, добре", – цими словами почав боксер свою трансляцію. І далі він пояснив, чому раніше закликав людей ходити до церков попри карантин та чи змінив свою думку зараз. 

Коли я вперше почув про те, що хочуть закрити храми й не пускати туди людей, в мені заграла внутрішня гординя, яка сказала мені: "Олександре, як же так, закриють храми, швидко щось роби". Я сказав: "Люди, йдіть у храми",
– заявив Усик. 

І додав: "Я не відмовляюся від своїх слів, я скажу вам те ж саме. Але на цей момент ситуація складна. У тому плані, що все закривають і посилюють карантин". 

Так ось про що я хочу попросити весь здоровий православний народ. Друзі, давайте зберемося сьогодні, поставимо свічку і помолимося вдома, з родиною або на самоті,
– наголосив Олександр Усик.


Усик в інстаграмі закликав людей не йти до церкви на Великдень

Як святкувати Великдень в умовах карантину

  • Усі богослужіння в церквах мають відбуватися без вірян та виключно за участю священників.
  • Парафіяни зможуть долучитися до літургій під час онлайн-трансляцій.
  • Віряни зможуть відвідати храми на Пасху, однак індивідуально і до або після богослужінь. У такому разі до великих церков пускатимуть не більше десяти людей, а до маленьких – не більше однієї.
  • Усі відвідувачі храмів повинні бути в масках або респіраторах. Також забороняється цілувати ікони та образи.
  • Біля храму не має бути скупчень, а відстань між людьми має становити щонайменше 2 метри. За цим будуть стежити правоохоронці.
  • Освячень великодніх кошиків на території храмів не буде: у містах люди зможуть купити паски освяченими, а в селах – виставити кошики за ворота помешкань, де їх посвятить священник.
Автор: Олесь Друкач
Теги: Новини Спорту Новини України Олександр Усик Релігія Великдень Спорт Бокс
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