Давайте зберемося вдома, – Усик закликав людей не йти до церкви на Великдень
Український боксер Олександр Усик раніше закликав людей ходити до церкви попри будь-який карантин. Однак на Великдень змінив свою думку і попросив усіх залишатися вдома.
Про це Усик говорив у прямому ефірі у своєму інстаграмі увечері 18 квітня.
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"Кажуть, що коли люди не визнають свої помилки – це погано, а коли вони визнають помилки – це, мабуть, добре", – цими словами почав боксер свою трансляцію. І далі він пояснив, чому раніше закликав людей ходити до церков попри карантин та чи змінив свою думку зараз.
Коли я вперше почув про те, що хочуть закрити храми й не пускати туди людей, в мені заграла внутрішня гординя, яка сказала мені: "Олександре, як же так, закриють храми, швидко щось роби". Я сказав: "Люди, йдіть у храми",
– заявив Усик.
І додав: "Я не відмовляюся від своїх слів, я скажу вам те ж саме. Але на цей момент ситуація складна. У тому плані, що все закривають і посилюють карантин".
Так ось про що я хочу попросити весь здоровий православний народ. Друзі, давайте зберемося сьогодні, поставимо свічку і помолимося вдома, з родиною або на самоті,
– наголосив Олександр Усик.
Усик в інстаграмі закликав людей не йти до церкви на Великдень
Як святкувати Великдень в умовах карантину
- Усі богослужіння в церквах мають відбуватися без вірян та виключно за участю священників.
- Парафіяни зможуть долучитися до літургій під час онлайн-трансляцій.
- Віряни зможуть відвідати храми на Пасху, однак індивідуально і до або після богослужінь. У такому разі до великих церков пускатимуть не більше десяти людей, а до маленьких – не більше однієї.
- Усі відвідувачі храмів повинні бути в масках або респіраторах. Також забороняється цілувати ікони та образи.
- Біля храму не має бути скупчень, а відстань між людьми має становити щонайменше 2 метри. За цим будуть стежити правоохоронці.
- Освячень великодніх кошиків на території храмів не буде: у містах люди зможуть купити паски освяченими, а в селах – виставити кошики за ворота помешкань, де їх посвятить священник.
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