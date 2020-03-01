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Воротар "Манчестер Юнайтед" Де Хеа пропустив ганебний гол від "Евертона": відео

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Давід Де Хеа / Daily

Зірковий голкіпер "Манчестер Юнайтед" Давід Де Хеа здійснив сьому результативну помилку в рамках АПЛ. Цього разу іспанець осоромився у матчі проти "Евертона" у 28 турі чемпіонату Англії.

На третій хвилині матчу Де Хеа отримав передачу від партнера і мав достатньо часу, щоб вибити м'яч. Проте голкіпер довго думав, на кого з партнерів віддати передачу.

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У підсумку Домінік Калвер-Льюїн запресингував воротаря, який швидко вибив м'яч та влучив у нападника. Після цього м'яч курйозно опинився у воротах.

Відео курйозного голу у ворота МЮ

Після першого тайму в матчі нічия 1:1. Рахунок зрівняв Бруну Фернандеш.

  • Для Де Хеа це вже сьома помилка, яка призвела до голу в нинішньому сезоні АПЛ.
  • 27 грудня 2019 року Де Хеа пропустив курйозний гол у матчі з "Вотфордом", а його команда зазнала поразки.
  • За результативними помилками Де Хеа зрівнявся з Берндом Лено з "Арсеналу" і Мартіном Дубровкою з "Ньюкаслу".
  • Зазначимо, що Де Хеа отримує найвищу зарплату в чемпіонаті Англію. За рік іспанець отримує у "Манчестер Юнайтед" 23 мільйони євро.
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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Футбол Манчестер Юнайтед
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