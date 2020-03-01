Воротар "Манчестер Юнайтед" Де Хеа пропустив ганебний гол від "Евертона": відео
Зірковий голкіпер "Манчестер Юнайтед" Давід Де Хеа здійснив сьому результативну помилку в рамках АПЛ. Цього разу іспанець осоромився у матчі проти "Евертона" у 28 турі чемпіонату Англії.
На третій хвилині матчу Де Хеа отримав передачу від партнера і мав достатньо часу, щоб вибити м'яч. Проте голкіпер довго думав, на кого з партнерів віддати передачу.
Дивіться також: "Ліверпуль" розгромно програв "Вотфорду" і не зміг повторити рекорд "Арсеналу" в АПЛ: відео
У підсумку Домінік Калвер-Льюїн запресингував воротаря, який швидко вибив м'яч та влучив у нападника. Після цього м'яч курйозно опинився у воротах.
Відео курйозного голу у ворота МЮ
Після першого тайму в матчі нічия 1:1. Рахунок зрівняв Бруну Фернандеш.
- Для Де Хеа це вже сьома помилка, яка призвела до голу в нинішньому сезоні АПЛ.
- 27 грудня 2019 року Де Хеа пропустив курйозний гол у матчі з "Вотфордом", а його команда зазнала поразки.
- За результативними помилками Де Хеа зрівнявся з Берндом Лено з "Арсеналу" і Мартіном Дубровкою з "Ньюкаслу".
- Зазначимо, що Де Хеа отримує найвищу зарплату в чемпіонаті Англію. За рік іспанець отримує у "Манчестер Юнайтед" 23 мільйони євро.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі