Воротар "Манчестер Юнайтед" Де Хеа пропустив ганебний гол від "Евертона": відео

Зірковий голкіпер "Манчестер Юнайтед" Давід Де Хеа здійснив сьому результативну помилку в рамках АПЛ. Цього разу іспанець осоромився у матчі проти "Евертона" у 28 турі чемпіонату Англії.

На третій хвилині матчу Де Хеа отримав передачу від партнера і мав достатньо часу, щоб вибити м'яч. Проте голкіпер довго думав, на кого з партнерів віддати передачу.

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У підсумку Домінік Калвер-Льюїн запресингував воротаря, який швидко вибив м'яч та влучив у нападника. Після цього м'яч курйозно опинився у воротах.

Відео курйозного голу у ворота МЮ

Після першого тайму в матчі нічия 1:1. Рахунок зрівняв Бруну Фернандеш.