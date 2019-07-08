Даяна Ястремська драматично програла в 1/8 фіналу Вімблдону

19-річна українка Даяна Ястремська не зуміла подолати стадію 1/8 фіналу на Вімблдоні. Українка в трьох сетах поступилася Шуай Чжан.

Шуай Чжан – Даяна Ястремська 2:1 (6:4, 1:6, 6:2)

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На старті першого сету Даяна віддала свою подачу, що виявилося вирішальним. Китаянка не віддала жодну свою подачу й записала партію у свій актив.

У другому сеті Ястремська не залишила шансів 50 ракетці світу. Даяна зробила два брейки й легко виграла сет з рахунком 6:1.

На старті третього сету Ястремська віддала свою подачу й почала програвати 2:0. У третьому геймі Даяна зробила брейк, після чого взяла медичний тайм-аут.

Згодом тенісистки знову обмінялися брейками, однак китаянка зробила на два більше й виграла поєдинок.