Даяна Ястремська виграла перший матч для збірної України на Кубку Федерації

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Даяна Ястремська
Даяна Ястремська / Федерація тенісу України

Збірна України з тенісу вдало стартувала на Кубку Федерації. Даяна Ястремська принесла перемогу нашій команді у першому матчі проти збірної Швеції. 18-річній українці протистояла досвідчена Йоханна Ларссон.

Ще у першому сеті Ястремська за рахунку 2:1 на свою користь зуміла виграти брейк-пойнт. Наприкінці сету вона віддала свою подачу суперниці, однак в наступному геймі відігралася, тим самим вигравши сет.

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У другому сеті у Ястремському не виникло проблем із суперницею. Українка виграла чотири гейми поспіль. При цьому Ларссон зуміла взяти лише два гейми за сет (один з них – на подачі українки).

Даяна Ястремська – Йоханна Ларссон 2:0 (6:4, 6:2)

Наступний матч збірної України – за участі Лесі Цуренко. Їй протистоятиме Ребекка Петерсон. У разі, якщо вона здобуде перемогу, Україна достроково виграє в протистоянні зі шведками. В іншому випадку все доведеться вирішувати у третьому матчі, де у парному розряді Надія Кіченок і Марта Костюк протистоятимуть Міріям Бьорклунд та Корнелії Емілі Лістер.

7 лютого українки зіграють проти збірної Болгарії, а 8 лютого – з тенісистками Естонії. Переможець квартету 9 лютого зіграє проти збірної, яка очолить групу A (Польща, Росія, Данія).

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Теги: Спорт Теніс Даяна Ястремська
Джерело: 24 Канал
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