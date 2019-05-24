Даяна Ястремська вийшла у фінал престижних тенісних змагань у Франції

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Даяна Ястремська
Даяна Ястремська / GETTY IMAGES

Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла у фінал престижних тенісних змагань у французькому місті Страсбург. Даяна перемогла Аріну Соболенко з Білорусі.

Даяна Ястремська – Аріна Соболенко 2:0 (6:4, 6:4)

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Уже на старті матчу суперниці обмінялися перемогами на подачі одне одної. А за рахунку 2:2 Даяна зробила ще один брейк, який, зрештою, став вирішальним у сеті. У восьмому геймі білоруска мала два брейк-пойнти й могла зрівняти рахунок. Однак українка захистила свою подачу й згодом подала на сет.

У другому сеті українка швидко зробила брейк і повела в рахунку 3:1. За рахунку 5:3 Ястремська мала три матч-пойнти, але не змогла їх реалізувати. Однак у наступному геймі українка впевнено захистила подачу й виграла матч.

У фіналі Ястремська зіграє з переможцем пари Хлое Паке – Каролін Гарсія. Остання, до слова, у чвертьфіналі перемогла Марту Костюк.

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Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Даяна Ястремська
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