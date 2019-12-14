Даяна Ястремська визнана найкращою тенісисткою 2019 року в Україні

У Києві відбувся урочистий вечір Федерації тенісу України, на якому вручили індивідуальні нагороди за підсумками 2019 року.

Гравцем року назвали Даяну Ястремську. У 2019 тенісистка виграла два титули і встановила особистий рекорд в рейтингу, піднявшись на 22-е місце, повідомляє btu.org.ua.

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У номінації Юніор року найкращою стала Дар'я Снігур. Вона виграла юніорський Wimbledon і стала фіналісткою юніорського Підсумкового турніру.

Командою року стала збірна України серед хлопців до 16 років, в яку увійшли В'ячеслав Бєлінський, Михайло Моссур і Ілля Максимчук.

Українці посіли шосте місце на Літньому кубку Європи і вперше в історії українського тенісу кваліфікувалися на юніорський Кубок Девіса.

У Зал слави українського тенісу увійшли тенісистки Вікторія Кутузова і Тетяна Перебийніс, а також тренери Андрій Луценко (перший наставник Еліни Світоліної і Любові Костенко) і Орест Терещук – ексгравець збірної України і капітан команди в Кубку Девіса.