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Де б я не жив, я буду українцем: футболіст збірної України пояснив переїзд у Росію

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Богдан Бутко
Богдан Бутко / 24 канал

Український футболіст Богдан Бутко розповів про перехід у російський "Амкар". Гравець "Шахтаря" виступав за росіян з 2015 до 2016 року на правах оренди.

У 2015 році під час переходу в "Амкар" Бутко заявив, що не розуміє, чому футболісти з усіх країн можуть переходити в Росію, а українці ні. В інтерв'ю Tribuna.com Богдан сказав, що завжди це розумів.

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Я завжди розумів, яка ситуація між країнами, бачу, як це відбувається, читаю і дивлюся новини, переживаю. Україна – моя країна, я народився тут, я українець, люблю цю країну. Де б я не жив, я буду українцем, хочу ним бути. Ця країна мені дала все для життя. За це люблю Україну,
– сказав Богдан.

За словами Бутка, він переходив у російський клуб не через симпатії до Росії чи фінансову складову.

Коли переходив в Росію, то не тому, що були симпатії до цієї країни. Або що російською розмовляю. У мене просто були симпатії до футболу, просто хотів грати, щоб повернути свою кращу форму. У мене не було якихось намірів. Україна завжди буде на першому місці,
– заявив футболіст.

Бутко розповів, що в "Амкарі" у нього зарплати в 6 разів менша, аніж у "Шахтарі". 

"Зробив це, щоб повернутися на той рівень, на якому хотів би грати і навіть вище. Період в Пермі якраз дав поштовх, що я потрапив в першу команду "Шахтаря". І в збірної знову почав грати", – додав Бутко.

Наразі Богдан на правах оренди виступає за польський "Лех". Угода чинна до 30 червня 2020 року.

У складі збірної України з футболу Богдан провів 32 матчі.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Шахтар Спорт Футбол
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