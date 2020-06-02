Авторитетний боксерський портал BoxRec склав десятку найвизначніших боксерів. До рейтингу не увійшло відразу декілька легендарних боксерів.

Очолив рейтинг BoxRec непереможний американець Флойд Мейвезер, повідомляє Daily Mirror. Він єдиний боксер з рейтингу, який виграв усі свої поєдинки.

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Менні Пак'яо з Філіппін посів другу сходинку. Він єдиний з рейтингу, хто досі продовжує боксувати на професійному рівні.

Аргентинський середньоваговик Карлос Монсон опинився на третьому місці.

Також слід зазначити, що видатний американець Мохаммед Алі, які зазвичай очолю подібні рейтинги, тільки на четвертому місці.

Топ-10 найвизначніших боксерів за версією BoxRec

Флойд Мейвезер (50-0-0) Менні Пак'яо (62-7-2) Карлос Монсон (87-3-9) Мохаммед Алі (56-5-0) Шугар Рей Робінсон (174-19-6) Бернард Хопкінс (55-8-2) Джо Луїс (66-3-0) Арчі Мур (186-23-10) Оскар Де Ла Хойя (39-6-0) Хуліо Сезар Чавес (107-6-2)

До рейтингу BoxRec не потрапили Майк Тайсон, Евандер Холіфілд, Роккі Марчіано, Роберто Дюран, Леннокс Льюїс і брати Клички.