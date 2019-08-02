Де дивитися канал Setanta Sport в Україні

Телеканал Setanta Sports офіційно отримав дозвіл для трансляції в Україні. При цьому канал буде доступний до перегляду як і на відеосервісах, так і в мережі деяких провайдерів.

Канал Setanta Sports буде доступний на ОТТ-сервісах: Megogo, Sweet TV, Divan TV, Oll.tv та YOUTV. Перший з них вже навіть розпочав трансляцію каналу.

При цьому Megogo має права на показ матчів чемпіонату Іспанії, Німеччини та Франції. Їх у прямому ефірі транслюватимуть і канали "Футбол 1/2". І права на ці матчі також має і Setanta Sports. Окрім того, канал планує в Україні показувати матчі Англійської прем'єр-ліги, матчі шотландського футбольного чемпіонату, ігри НБА та НХЛ, Формулу 1 і UFC.

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Про включення Setanta Sports у свої пакети на даний момент повідомили такі провайдери: "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ) та "Бриз" (Одеса), повідомляє Mediasat з посиланням на StarLightMedia, який є офіційним дистриб'ютором Setanta Sports в Україні.

Setanta стане офіційним транслятором англійської Прем'єр-ліги в Україні, також канал має намір показувати матчі шотландського футбольного чемпіонату, ігри НБА та НХЛ, Формулу 1 і UFC.

У список коментаторів, які працюватимуть на Setanta Sports увійшов Дмитро Джулай. Матчі телеканал транслюватиме українською та російською мовами.

Setanta Sports став доступним в мережі 9 провайдерів платного телебачення, повідомляє Mediasat.info з посиланням на прес-службу групи StarLightMedia, компанія якої - StarLightDigital, є дистриб'ютором телеканалу в Україні.

Першим матчем, який Setanta Sports покаже в прямому ефірі в новому сезоні, повинен стати поєдинок за Суперкубок Англії "Манчестер Сіті" – "Ліверпуль", який відбудеться 4 серпня.