Де краще: тренування вдома чи в тренажерному залі?

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Де краще: тренування вдома чи в тренажерному залі?

У тих людей, хто вирішив зайнятися собою, часто виникає питання, де краще займатися: чи варто витрачати гроші на заняття в залі або можна з таким же успіхом займатися вдома? Перш ніж приступити до занять спортом, необхідно побудувати певний план дій і поставити для себе конкретні цілі, яких ви хочете досягнути.

Скажемо відверто, фітнес-тренування вдома зараз стають все більш популярними – в мережі можна знайти безліч уроків та відеороликів на будь-який смак, для будь-якого рівня підготовки та для різних проблемних зон. Здавалося б, одні плюси – адже це безкоштовно і не потрібно витрачати час на дорогу. Проте, тут є і мінуси. Спробуємо розглянути всі плюси та мінуси занять вдома і в спортивному залі, розберемося, де все-таки краще та ефективніше.

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Домашнє тренування

Основна маса домашніх вправ – це, зазвичай, прості, базові рухи. Все залежить від наявності різних тренажерів і гантелей. На жаль, не всі можуть дозволити собі добре обладнати "домашній" зал, тому багато корисних вправ відпадає через брак обладнання та місця.

До плюсів же можна віднести те, що не потрібно їздити в спортивні зали, внаслідок цього ви зекономите безліч дорогоцінного часу. Знайшли вільну годину для себе – і займаєтесь, в будь-який день, в будь-який час. Це, безсумнівно, зручно. Але є й інша проблема – брак мотивації для занять. Зазвичай, з часом інтерес згасає, і змусити себе займатися стає справжньою проблемою. Тоді тренажери будуть простоювати попросту.

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Тож, плюси заняття вдома:

  1. Звична атмосфера, відсутність "сторонніх" людей.
  2. Це безкоштовно.
  3. Економія часу.
  4. Ніхто, крім вас, не зламає "улюблений тренажер".
  5. Відсутність черги до тренажерів.

Мінуси:

  1. Відсутність потрібних тренажерів.
  2. Відсутність тренера, внаслідок цього не правильне виконання вправ.
  3. Не завжди є той, хто може підстрахувати.
  4. Буває складно змусити себе почати щось робити (неробоча атмосфера).

Відвідування тренажерного залу

Звісно, час буде йти на дорогу, переодягання, буває, на очікування, поки звільниться тренажер і на інші дрібниці. Крім часу, також виникнуть і фінансові витрати на абонемент і дорогу, якщо тренажерний зал не поруч з будинком. Проте, якщо ви хочете мати ідеальну фігуру, більшість професіоналів радять все ж таки відвідувати фітнес-центри.

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В спортзалі є на кого зрівнятися та мотивувати себе до бажаного прогресу, є з ким поспілкуватись та почути певні поради, дізнатися щось нове. По-друге, завжди є той, хто підстрахує, а це дуже важливо, для того, щоб не травмувати себе. По-третє, потрібна атмосфера і музика зроблять роботу ефективніше. Також, в будь-якому тренажерному залі буде достатньо тренажерів на всі групи м’язів, розмістити які в домашніх умовах просто нереально, та й недоцільно. До того ж, багато тренажерних залів мають власні магазини спортивного харчування, де вам нададуть чітку інформацію не тільки як правильно наростити м’язи, але й проконсультують вас і порадять перевірені харчові добавки.

Плюси:

  1. Великий вибір тренажерів.
  2. Надихаюча атмосфера для заняття спортом.
  3. Наявність тренерів для консультування.
  4. Нові знайомства.

Мінуси:

  1. Витрати на дорогу та абонемент.
  2. Брак часу на відвідування фітнес-центру.
  3. В спортивних залах часто присутні черги до спортивного інвентарю.

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Обидва варіанти занять мають як певні плюси, так і мінуси. Тренування вдома мають переваги, проте в них не виключені недоліки, про які ми вже розповіли. Просто пам’ятайте, що ці два варіанти не виключають один одного. Займайтесь спортом, зрештою, важливий результат від тренувань, а не їхнє місце.

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Теги: Спорт Новини Спорту
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