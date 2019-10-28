Де краще: тренування вдома чи в тренажерному залі?
У тих людей, хто вирішив зайнятися собою, часто виникає питання, де краще займатися: чи варто витрачати гроші на заняття в залі або можна з таким же успіхом займатися вдома? Перш ніж приступити до занять спортом, необхідно побудувати певний план дій і поставити для себе конкретні цілі, яких ви хочете досягнути.
Скажемо відверто, фітнес-тренування вдома зараз стають все більш популярними – в мережі можна знайти безліч уроків та відеороликів на будь-який смак, для будь-якого рівня підготовки та для різних проблемних зон. Здавалося б, одні плюси – адже це безкоштовно і не потрібно витрачати час на дорогу. Проте, тут є і мінуси. Спробуємо розглянути всі плюси та мінуси занять вдома і в спортивному залі, розберемося, де все-таки краще та ефективніше.
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Домашнє тренування
Основна маса домашніх вправ – це, зазвичай, прості, базові рухи. Все залежить від наявності різних тренажерів і гантелей. На жаль, не всі можуть дозволити собі добре обладнати "домашній" зал, тому багато корисних вправ відпадає через брак обладнання та місця.
До плюсів же можна віднести те, що не потрібно їздити в спортивні зали, внаслідок цього ви зекономите безліч дорогоцінного часу. Знайшли вільну годину для себе – і займаєтесь, в будь-який день, в будь-який час. Це, безсумнівно, зручно. Але є й інша проблема – брак мотивації для занять. Зазвичай, з часом інтерес згасає, і змусити себе займатися стає справжньою проблемою. Тоді тренажери будуть простоювати попросту.
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Тож, плюси заняття вдома:
- Звична атмосфера, відсутність "сторонніх" людей.
- Це безкоштовно.
- Економія часу.
- Ніхто, крім вас, не зламає "улюблений тренажер".
- Відсутність черги до тренажерів.
Мінуси:
- Відсутність потрібних тренажерів.
- Відсутність тренера, внаслідок цього не правильне виконання вправ.
- Не завжди є той, хто може підстрахувати.
- Буває складно змусити себе почати щось робити (неробоча атмосфера).
Відвідування тренажерного залу
Звісно, час буде йти на дорогу, переодягання, буває, на очікування, поки звільниться тренажер і на інші дрібниці. Крім часу, також виникнуть і фінансові витрати на абонемент і дорогу, якщо тренажерний зал не поруч з будинком. Проте, якщо ви хочете мати ідеальну фігуру, більшість професіоналів радять все ж таки відвідувати фітнес-центри.
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В спортзалі є на кого зрівнятися та мотивувати себе до бажаного прогресу, є з ким поспілкуватись та почути певні поради, дізнатися щось нове. По-друге, завжди є той, хто підстрахує, а це дуже важливо, для того, щоб не травмувати себе. По-третє, потрібна атмосфера і музика зроблять роботу ефективніше. Також, в будь-якому тренажерному залі буде достатньо тренажерів на всі групи м’язів, розмістити які в домашніх умовах просто нереально, та й недоцільно. До того ж, багато тренажерних залів мають власні магазини спортивного харчування, де вам нададуть чітку інформацію не тільки як правильно наростити м’язи, але й проконсультують вас і порадять перевірені харчові добавки.
Плюси:
- Великий вибір тренажерів.
- Надихаюча атмосфера для заняття спортом.
- Наявність тренерів для консультування.
- Нові знайомства.
Мінуси:
- Витрати на дорогу та абонемент.
- Брак часу на відвідування фітнес-центру.
- В спортивних залах часто присутні черги до спортивного інвентарю.
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Обидва варіанти занять мають як певні плюси, так і мінуси. Тренування вдома мають переваги, проте в них не виключені недоліки, про які ми вже розповіли. Просто пам’ятайте, що ці два варіанти не виключають один одного. Займайтесь спортом, зрештою, важливий результат від тренувань, а не їхнє місце.