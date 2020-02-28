Стартував продаж квитків на фінал Ліги Європи в Гданську: ціна та як купити

На офіційному сайті УЄФА розпочато продаж квитків на фінал Ліги Європи, який відбудеться в польському Гданську 27 травня.

Стадіон в Гданську здатний прийняти 39 тисяч глядачів. Однак в широкий продаж надійдуть лише 10 тисяч квитків. Ще по 10 тисяч квитків буде надано командам-фіналістам.

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Ціна квитків на фінал Ліги Європи 2020

Білети будуть продаватися в п'яти цінових категоріях:

Категорія 4: 40 євро

Категорія 3: 65 євро

Категорія 2: 90 євро

Категорія 1: 130 євро

Квитки для людей з інвалідністю: 40 євро (квиток за ціною категорії 4 і безкоштовний квиток для особи, що супроводжує).

Білети не будуть продаватися в режимі живої черги. Натомість УЄФА збере усі заявки та проведе лотерею. Прийом заявок триватиме до 12 березня. Заявки можна подати за посиланням.

Білети Flexi-Final

В цьому сезоні в УЄФА вирішив ввести новий вид квитків Flexi-Final. Вони призначені для уболівальників, які хочуть відвідати фінал, тільки якщо в ньому зіграє їх команда. Подати заявку на такі квитки можуть вболівальники усіх клубів, які продовжують виступ в турнірі. Вартість квитків оплачується банківською карткою. Якщо їх команда не вийде в фінал, їм повернеться вартість квитків за вирахуванням комісії.

Вболівальники, які хочуть відвідати матч у Гданську незалежно від фіналістів, можуть подавати заявки на звичайні квитки.

Одна особа може подати заявку на чотири квитки. Квитки будуть персоналізовані, кожен претендент повинен надати особисті дані на квитковому порталі.