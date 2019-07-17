Де Лігт офіційно переходить у "Ювентус"

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Маттейс де Лігт
Маттейс де Лігт / twitter.com/juventusfc

Нідерландський оборонець Маттейс де Лігт покидає амстердамський "Аякс". Футболіст продовжить кар'єру в туринському "Ювентусі".

19-річний оборонець вже прибув у Турин для проходження медогляду та підписання контракту.

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Про це на своєму сайті повідомив "Ювентус". На цей момент угоду ще не підписано.

За попередньою інформацією, "Ювентус" заплатить "Аяксу" за де Лігта 67,5 мільйона фунтів.

У минулому сезоні де Лігт разом з "Аяксом" виграв чемпіонат та Кубок Нідерландів. Також "божі сини" дійшли до півфіналу Ліги чемпіонів. На шляху до 1/2 фіналу "Аякс" переміг "Реал" та "Ювентус". У півфіналі амстердамці поступилися "Тоттенхему".

У 19 років де Лігт вже був капітаном своєї команди. У минулому сезоні він зіграв 55 матчів за "Аякс", забив 7 голів та віддав 4 результативні передачі. Також Маттейс гравець основи збірної Нідерландів.

Інші літні трансфери "Ювентуса"

"Ювентус" змінив головного тренера. Клуб очолив колишній тренер "Челсі" Мауріціо Саррі. До цього команду тренував Массіміліано Аллегрі.

"Ювентус" підсилився двома вільними агентами. Взимку італійці підписали контракт з Аароном Ремзі, який покинув "Арсенал".

Влітку "Ювентус" підписав контракт з Адріаном Рабйо. Угода француза з ПСЖ офіційно завершилася і футболіст перейшов до італійського клубу як вільний агент.

У "Ювентус" перейшов захисник "Роми" Лука Пеллегріні. "Стара Синьйора" заплатила за нього 22 мільйони євро. 20-річний футболіст уклав з туринським клубом угоду до 2023 року.

"Ювентус" повернув легендарного воротаря Джанлуїджі Буффона. Останній сезон Буффон виступав у французькому ПСЖ.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Ювентус Трансфери
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