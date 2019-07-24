Де Лігт забив курйозний гол у власні ворота в матчі за "Ювентус": відео

Нідерландський оборонець Маттейс де Лігт в другому матчі за "Ювентус" відзначився голом. Захисник засмутив не суперників, а власного голкіпера.

У товариському матчі "Ювентуса" проти "Інтера" Маттейс відзначився автоголом вже на 10-й хвилині.

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Після подачу з кутового нідерландський центрбек випадково переправив м'яч у сітку воріт поляка Войцеха Щенсного. Цим ударом де Лігт вивів "Інтер" вперед.

De Ligt own goal lmaooo, what a massive fraud man, Rugani will soon bench him. pic.twitter.com/Fa0DvqmNbe — Galu (@PSGalu) 24 липня 2019 р.

Помилку захисника в другому таймі виправив зірковий партнер Кріштіану Роналду. Португалець своїм голом зрівняв рахунок у матчі.

У серії пенальті "Ювентусу" вдалося вирвати перемогу з рахунком 4:3. Легендарний голкіпер Джанлуїджі Буффон відбив три удари.

Нідерландський оборонець Маттейс де Лігт цього літа покинув амстердамський "Аякс". Футболіст вирішив продовжити кар'єру в туринському "Ювентусі".

19-річний захисник 18 липня офіційно підписав контракт з "Юве". Трансфер обійшовся італійцям у 85,50 мільйони євро.

Для "Ювентуса" матч проти "Інтера" став тільки другим в рамках підготовки до нового сезону. У попередній грі італійці програли англійському "Тоттенхему".