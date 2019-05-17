"Де мої гроші?": зірковий Беленюк звернувся до влади і отримав відповідь

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Жан Беленюк
Жан Беленюк / Фото з відкритих джерел

Український борець Жан Беленюк, який 14 квітня став чемпіоном Європи, звернувся до української влади з приводу призових.

Беленюк до сих пір не отримав призові, які йому належать за перемогу на чемпіонаті Європи. Про це сам спортсмен повідомив на своїй сторінці Facebook.

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Лише усвідомив, що більше місяця пройшло з тих пір, як я став чемпіоном Європи, а призові від міністерства досі не отримав.Міністр Ігор Жданов, де мої призові? Такого раніше не було. Що твориться? Що трапилося з міністерством? Раніше ви з мене зробили мільйонера відразу по приїзду зі змагань?

"Я вже звик до життя в стилі luxury, тому, навіть не мрійте що залишу вам свої 50 тисяч грн золота! Моєму айфону вже кілька місяців, саме час придбати новий. Тому, чекаю", – написав Беленюк.

У свою чергу, радник міністра молоді та спорту України Ігоря Жданова Павло Булгак запевнив, що наказ вже підписаний і з понеділка, 20 травня, спортсмен отримає належну виплату.

"Тільки що оперативно з'ясував ситуацію. Наказ про виплату призових Жану Беленюку підписаний. З понеділка виплати повинні надійти на його картку. Спасибі за гідне представлення України на міжнародній спортивній арені, бажаємо нових перемог", – написав Булгак на своїй сторінці в Facebook.

Спорт 24 писав, що Жан Беленюк завоював золоту медаль на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби, який пройшов в Бухаресті.

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Теги: Спорт Новини Спорту Жан Беленюк Міністерство молоді та спорту
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