Де можна купити квитки на матч Україна – Сербія на "Арені Львів"

7 та 10 червня збірна України зіграє на "Арені Львів". Суперниками українців будуть збірні Сербії та Люксембургу. Квитки на цей матч надійшли у продаж. Але їх майже не залишилося.

Квитки на матч Україна – Сербія та Україна – Люксембург надійшли у продаж ще 1 квітня. Коштували вони від 50 гривень. І придбати їх можна було лише на сайті TicketsBox. Зважаючи на значний ажіотаж навколо матчу Україна — Сербія, на цей час квитки, що були у вільному продажу, уже закінчилися. Квитки на матч Україна – Люксембург ще досі є у продажі.

"Водночас у разі, якщо не всі квитки, які зараз входять до соціальної квоти й квоти футбольної громадськості, будуть вибрані, вони надійдуть у вільний продаж", – повідомили у Федерації футболу України.

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Нагадаємо, відповідно до практики УЄФА частина квитків включається до квоти футбольної громадськості. В Україні це представники обласних, районних і міських федерацій з усіх регіонів держави, колективних членів ФФУ. Крім того, певна кількість квитків розповсюджується в рамках соціальної програми ФФУ, яка надає можливість відвідати матчі збірної учасникам антитерористичної операції на Сході України, дітям героїв, які загинули, дітям-сиротам і дітям, що опинилися у складних життєвих обставинах.