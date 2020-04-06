Як і де можна займатися спортом під час карантину

Карантин вніс чималі зміни в повсякденний спосіб життя. Він наклав на нас певні обмеження, у тому числі й на заняття спортом.. Однак це не привід відмовитися від активностей. Як варто займатися спортом, щоб не порушувати українське законодавство – у матеріалі Спорт24.

Для початку варто відзначити, що займатися спортом у спортзалах чи спортивних майданчиках не вийде. Вони підпадають під заборону Кабінету Міністрів України, яка вступила в дію з понеділка, 6 квітня. Тож займатися спортом вам доведеться або вдома, або максимум – у лісі. Як виняток – біг вулицями міста.

Більше на цю тему Карантин в Україні посилили: що нового

Де можна бігати під час карантину

Бігати вулицями міста поки не заборонено. Але робити вам це доведеться наодинці. Або в парі. Хіба що ви будете бігати з дітьми. Та варто уникати громадських місць, до яких відносяться і зупинки громадського транспорту.



Вулицями міста поки можна бігати. Але треба бути в масці (фото: БЖ)

Бігати на стадіонах не вдасться. Їх відвідування під забороною.

Не можна бігати й в парках, скверах чи лісових зонах. Однак це обмеження можна обійти, взявши з собою на прогулянку домашню тварину. Тоді вам доведеться "вигулювати" її самому (чи самій), адже вигулювати тварин там можна. Варто додати, що під визначення "домашня тварина" підпадають не лише собаки. Тож навіть з шиншилою ви маєте право бігати в парках.

До слова Карантин у Києві: мерія столиці оприлюднила перелік місць, де не можна з’являтися без маски

При цьому можна бігати в лісі. Однак за умови, що він не відноситься до лісопаркової частини. Там вже діють обмеження, що і на парки та сквери.

Яким спортом краще займатися під час карантину: поради Уляни Супрун

30-60 хвилин бігу на свіжому повітрі можуть бути дуже корисними для імунітету, серцево-судинної і дихальної систем, переконана колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун.

Але важливо дотримуватися елементарних правил безпеки під час пробіжки вулицями:

уникайте місць скупчення людей. Найкраще бігати парками або лісосмугами та не контактувати з іншими людьми. Безпечна дистанція 1,5-2 метри. Її варто дотримуватися, навіть під час тренування;

бігайте на самоті. Індивідуальну пробіжку можна поєднати з прослуховуванням аудіокниги чи подкасту, або ж використати цей час для роздумів;

регулюйте інтенсивність навантаження. Зараз не час знущатися з організму та піддавати його великим навантаженням. Краще бігти коротку дистанцію, але регулярно, аніж вийти на довгу пробіжку раз на тиждень. Сьогодні важливо зберігати імунітет, тому краще утриматися від інтенсивних тренувань;

під час пробіжки не торкайтеся обличчя руками до того часу, поки помиєте руки. Для пробіжки маска не потрібна. Вона навпаки ускладнюватиме дихання. Після повернення одразу ретельно помийте руки з милом, а одяг, у якому бігали, краще випрати. Також уникайте будь-якого фізичного контакту з іншими людьми. Не давайте "п’ять", чи не потискайте руки.

Важливо робити перерви між тривалим сидінням. Якщо ви дивитеся кіно, працюєте за комп’ютером тощо, обов’язково вставайте кожні 20-30 хвилин, розминайтеся, потягуйтеся, робіть невеликі активності 3-5 хвилин. Такі активні перерви – це вже вагомий внесок у збереження здоров’я.

Варте уваги Активний відпочинок: вся користь від велосипеда

"Вдома ви спокійно можете приділити годину часу, щоби розім’ятися та виконати вправи з власною вагою. Присідання, відтискання від підлоги, різні варіації планки та мостику, вправи для кору, скакалка та обруч укріплюють м’язи та зв’язки. А ще – допомагають "спалити" частину калорій, яку раніше ви витрачали на дорогу до роботи та додому", – переконана Уляна Супрун.

Що варто мати при собі при занятті спортом на вулиці

Тут діють ті ж обмеження, що і всюди – документ, що засвідчує особу. А також бути в масці. Так, займатися спортом в масці не цілком зручно, але такі зараз правила.

А от щодо документів, то адвокати не рекомендують брати зі собою паспорт. Для прикладу, якщо у вас є додаток "Дія", то можна скористатися електронним посвідченням водія. Та варто пам'ятати, що це має бути документ державного зразка з вашою фотографією. Свідоцтво про народження не підходить.

Більше про це З якими документами можна виходити з дому під час карантину: пояснення адвоката

Що радять адвокати, якщо вас зупинили правоохоронці під час зайняття спортом

Адвокат Іван Ліберман в ефірі 24 каналу порадив усім, кого зупинять правоохоронці та почнуть пред'являти претензії, негайно викликати на місце події свого адвоката, або адвоката з безоплатної правової допомоги.

"Якщо вас змушують підписати щось, не робіть цього. Нехай викликають двох понятих. А присутність двох понятих та особи, яку зупинили, це вже порушення закону", – пояснив Іван Ліберман.

Він також зазначив, що у випадку затримання правоохоронцями особи, необхідно ідентифікувати понятих, які в майбутньому будуть свідками в суді. Тобто, для цього їм потрібно зняти маски. Однак, як відомо, за перебування в громадському місці без маски передбачено штраф.

Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram