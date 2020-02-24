Де живуть зірки спорту: вражаючі фото розкішних маєтків

Світові зірки спорту майже щодня зароблять мільярди доларів. Саме тому вони можуть похвалитись не лише своїми перемогами, але й розкішним способом життя. Спорт 24 зібрав найкращі будинки відомих спортсменів, які вражають своєю красою.

Кріштіану Роналду

Один з кращих та найбагатших футболістів сучасності Кріштіану Роналду є власником розкішної вілли в елітному районі Ла-Фінча в Посуело-де-Аларконе під Мадридом.

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Будинок площею 800 квадратних метрів обійшовся футболісту у 6,6 мільйона доларів. Він виконаний у стилі мінімалізм з елементами арт-деко і хай-тек. Роналду часто показує свої розкішні апартаменти підписникам в соцмережах.



Будинок Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду проводить екскурсію у своєму будинку: відео

Маєток складається з 7 спалень та 8 ванних кімнат. Поряд з ним розташовані басейн, невелике футбольне поле, джакузі, тренажерний зал та великий сад.



Кріштіану Роналду біля басейну

Особливу увагу в домі зірка футболу виділила для дітей. Близнюки Єва Марія і Матео мають спільну кімнату з донькою Аланою Мартиною, яка оформлена в нейтральних нюдових тонах. Кріштіану-молодшому виділили окрему кімнату, а також власне футбольне поле та тренажерний зал, де він часто проводить час з батьком.



Близнюки та донька футболіста мають свою окрему кімнату

Окреме місце Кріштіану Роналду виокремив для своїх нагород, а в центральній частині вітальні розташований портрет покійного батька зірки Хосе Дініза Авейро.



Кріштіану Роналду з дітьми біля портрета свого покійного батька

Нині Роналду живе у величезному маєтку у Турині, адже у 2018 році він став гравцем "Ювентуса". Вілла на приблизно 800 квадратних метрів розташована у ексклюзивній частині міста, де мешкають багатії, зірки щоу-бізу та інші відомі футболісти.

Маєток Кріштіану Роналду в Турині: фото

Роджер Федерер

У відомого швейцарського тенісиста Роджера Федерера багато будинків у всьому світі. Однак недавно збудована вілла, яка отримала назву The Residence, у місті Воллерау вразила всіх фанатів.



Будинок Роджера Федерера



Ванна кімната у маєтку тенісиста

Будинок з виглядом на Цюрихське озеро і Альпи обійшовся зірці у 80 мільйонів доларів. Трьохповерхова вілла площею 500 квадратних метрів на 20% складається зі скла. Вона повністю виконана у світлих тонах, а меблі з темного дерева додають їй лише вишуканості.



Вітальня у будинку Роджера Федерера

Особливістю маєтку Федерера є відпочинкова зона, де він проводить час зі сім'єю. Стильні диван, крісла, столик та лежаки створюють особливу атмосферу під час релаксу.



Тераса з краєвидами на Цюрихське озеро

Що цікаво, в будинку тенісист живе не лише з дружиною та чотирма дітьми, але й зі своїми батьками.

Ліонель Мессі

Барселона – це поширене місто для життя серед футболістів, не виключенням є й Ліонель Мессі.

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Він є власником розкішного маєтку в невеликому районі Белламар. Придбав його у 2009 році за 1,8 мільйона євро, однак, будинок був старий і потребував серйозного ремонту, на який футболіст витратив ще 6 мільйонів євро.



Ліонель Мессі

Для свого маєтку Мессі обрав середземноморський стиль, який об'єднав у собі світлі стіни та підлогу з темного дерева. Просторими кімнати роблять панорамні вікна, з яких відкриваються неймовірні краєвиди на каталонські пагорби і Середземне узбережжя.



Вітальня Ліонеля Мессі



Ліонель Мессі з дітьми

Будинок складається з безлічі відкритих терас та великого саду, де футболіст проводить час зі сім'єю. Для трьох дітей Мессі збудував ігровий майданчик, а також невелике футбольне поле і басейн.

Флойд Мейвезер

Американська зірка боксу Флойд Мейвезер майже щороку тішить себе покупкою розкішної нерухомості. Так, він нещодавно став власником вілли в Лос-Анджелесі за 15 мільйонів доларів, яка вражає масштабами.



Розкішна вілла Флойда Мейвезера

Будинок площею 2 тисячі квадратних метрів складається з 11 спалень та 14 ванних кімнат. На території є два будинки для гостей, підземний гараж для 20 автівок, критий та відкритий басейни, спа та виноградник площею понад 40 соток.



Будинок боксера за 15 мільйонів доларів

Вілла виконана в екстравагантному стилі та облаштована всіма можливими функціями – підлога з підігрівом, ліфт та фонтан на центральному дворі, який оздоблений каменем.



Фонтан з каменю на території маєтку спортсмена

Конор МакГрегор

Ірландський боєць без правил Конор МакГрегор є власником елітної вілли в іспанському містечку Марбелья. Придбав її спортсмен за 2,3 мільйона доларів.



Будинок МакГрегора



Будинок за 2,3 мільйона доларів

Вона виконана у стилі мінімалізм, де переважають світлі кольори. Особливу атмосферу в домі створюють великі панорамні вікна, з яких відкриваються неймовірні краєвиди.



Вітальня з панорамними вікнами



Кухня в будинку спортсмена



Спальня

Родзинкою вілли є відпочинкова зона з місцем для барбекю та величезним басейном. Окрім цього в будинку є винний погріб, спортзал, спа та навіть ліфт.



Неймовірні краєвиди з тераси МакГрегора

ЛеБрон Джеймс

Відомий американський баскетболіст ЛеБрон Джеймс володіє розкішною віллою в районі Брентвуд, що у сонячному Лос-Анджелесу.

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Будинок з краєвидами на центр Лос-Анджелесу та океан обійшовся зірці баскетболу у 23 мільйони доларів. Двоповерховий маєток складається з 8 спалень та 11 ванних кімнат. На першому поверсі розташована простора кухня, де працює шеф-кухар, та величезна вітальня. На другому поверсі є спальні з ванними кімнатами, гардеробна і балкон.



Будинок у Лос-Анджелесі

Також в будинку є тренажерний зал, де баскетболіст проводить багато часу, винний погріб, пивоварня, домашній кінотеатр, бар, кімната для курців, ігрова кімната та гараж.



Кабінет у будинку баскетболіста



Білосніжна кухня

Баскетболіст також подбав про зону для релаксу, так, у віллі можна відпочити у спа-салоні, масажному кабінеті, джакузі, басейні або на відкритій кухні з барбекю.

Тайгер Вудс

Одна з найбагатших та найпопулярніших зірок гольфу Тайгер Вудс є власником розкішної вілли на острові Юпітер, яку він придбав ще у 2006 році за 60 мільйонів доларів.

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Особняк на 900 квадратних метрів складається з двох поверхів. Особливістю маєтку є великі панорамні вікна, з яких відкриваються неймовірні краєвиди на Атлантичний океан.



Вілла Тайгера Вудса

Чого тільки нема в маєтку Тайгера Вудса – винний погріб, домашній кінотеатр, ігрова кімната для дітей. На території ще є чотири будівлі, зокрема причал, студія для занять гольфом, окремий гараж і великий дім для гостей.



Спортсмен має свій особистий причал

Територія ідеально підходить для занять спортом, адже саме там є тенісний корт, тренажерний зал, бігова доріжка і поле для гольфу.



Велика територія для гольфу