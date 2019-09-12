Дебют Світоліної на турнірі WTA в Китаї несподівано перенесли

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / Фото з відкритих джерел

Погана погода не дозволила найкращій українській тенісистці Еліні Світоліній, якій виповнилося 25 років, відзначити перемогою свій день народження.

У четвер, 12 вересня, знаменита одеситка мала грати свій перший матч на турнірі в Чженчжоу, але дощ завадив цьому.

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На 13 вересня були перенесені і всі інші матчів одиночних змагань, а матч Полони Герцог і першої сіяної Кароліни Плішкової був перерваний у другому сеті.

Нагадаємо, що Світоліна на минулому розіграші Відкритого чемпіонату США дійшла до півфіналу, в якому поступилася Серені Вільямс, і на сьогоднішній день є третьою ракеткою світу.

Перед стартом Еліни на турнірі в Китаї була озвучена гігантська сума призових українки за всю кар'єру. 25-річна одеситка останнім часом помітно поліпшила не тільки позиції в світовому тенісному рейтингу, де вона займає зараз третю сходинку, а й свій добробут.

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Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна
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