Дебютант Суперліги переміг чинного чемпіона, "Черкаські Мавпи" обіграли киян: результати матчів

Прометей з Кам'янського переміг вдома южненський Хімік у поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги. Перемоги вдома здобули й "Черкаські Мавпи", а "Одеса" перемогла на виїзді.

Прометей – Хімік 83:72 (23:27, 26:13, 22:15, 12:17)

Перша половина матчу дебютанта найсильнішого дивізіону та чинного чемпіона також розділилася на дві половини. Спочатку ігровою перевагою володіли гості з Южного. Та вже після першої чверті амбітні господарі перехопили хід гри під свій контроль, відігралися та вийшли вперед.

Тенденція поступового збільшення різниці в рахунку збереглася і по великій перерві. У якийсь момент після результативної атаки Лукашова вона досягла несолідних для чинного чемпіона 20-и очок. "Хімік" кинувся в заключній чверті рятувати ситуацію, однак зломити жорсткий захист господарів не зміг. Лише вдалося дещо скоротити відставання. Відтак чинний чемпіон зазнав першої поразки, а "Прометей" залишився єдиною командою лише з перемогами.

Черкаські Мавпи – Київ-Баскет 85:77 (25:17, 27:26,16:18, 17:16)

"Черкаські Мавпи" краще розпочали матч: спочатку визнаний лідер господарів та кращий скорер Суперліги Парі-Матч на цей момент Сеад Хаджифейзович заробив два штрафні, після цього ввімкнувся інший легіонер черкасців Райт, який здобув п’ять балів поспіль.

В другій чверті "Київ-Баскет" почав грати дещо більш злагоджено, але в середині десятихвилинки різниця в рахунку складала вже 13 балів. Черкасці ж, які мають одну з найкоротших лавок в нинішній Суперлізі, зуміли ефективно використовувати молодь. В кінцівці гості зі столиці зуміли дещо скоротити відставання. На велику перерву команди пішли за рахунку 52:43.

В другій половині гри продовжили феєрити Райт та Хаджифейзович, але гості зі столиці продовжували тиснути та помалу скорочувати відставання. Снайпер Максим Пустозвонов своїм дальнім скоротив різницю до двох балів, та, здавалося, зламав суперника, але два поспіль ендвана від Хаджифейзовича не дали шансів супернику.

Відео моментів матчу Черкаські Мавпи – Київ-Баскет

Запоріжжя – Одеса 77:87 (14:28, 21:18, 16:24, 26:17)

Господарі провалили старт матчу. Команда Валерія Плеханова реалізувала 26% кидків з гри, не закинула жодного з 7 триочкових, програла боротьбу під щитами, зокрема пропустивши 18 очок з фарби, та в цілому не зуміла увійти до гри. Цим скористались гості, які свої шанси використали, і реалізувавши більше 70% кидків з гри, виграли першу чверть 28:14.

У другій десятихвилинці господарям вдалося додати енергії, вирівняти гру і виграти відрізок, але на велику перерву команди пішли за 11 очок переваги гостей.

Ключовим у другій половині став відрізок у третій чверті, який знову залишився за гостями. Вдала гра дозволила команді Олега Юшкіна отримати 19 очок лідерства перед заключною чвертю. "Запоріжжя" увімкнулось у четвертій десятихвилинці, але було вже запізно. Команда Валерія Плеханова зуміла наблизитись на відстань 8 очок за хвилину до кінця основного часу, але гості, які трохи втратили концентрацію, втримали переможний рахунок.

"Одеса", продемонструвавши більше зарядженості та бажання, перемагає в перше в сезоні, завдаючи "Запоріжжю" третьої поразки – 87:77.