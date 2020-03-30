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Дебютна Олімпіада 43-річної легкоатлетки відкладається через коронавірус

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Шанейд Дайвер / https://twitter.com/diversinead

Австралійська легкоатлетка Шанейд Дайвер спеціалізується на бігу на довгих дистанціях. Спортсменка кваліфікувалась на Олімпіаду-2020, яка повинна була відбуватись у Токіо, але через пандемію коронавірусу її перенесли на 2021 рік, тому дебют австралійки відкладається ще на рік.

Тепер австралійській бігунці доведеться чекати ще один рік, щоб здійснити свою мрію.

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Спортивна кар'єра Дайвер не схожа на інших спортсменів, які почали тренуватися в дитинстві або юності. Вона почала бігти  марафони у 2010 році після народження свого старшого сина.

Чотири роки тому вона пропустила Олімпіаду-2016 в Ріо-де-Жанейро через травму коліна. Тепер коронавірус відклав її дебют ще на один рік.

Вона брала участь у двох чемпіонатах світу, посіла п'яте місце в Нью-Йоркському марафоні, сьоме місце в Лондонському марафоні, а також є третьою в рейтингу австралійських марафонців.

Новини про перенесення Олімпіади не з приємних, але цього чекали вже кілька тижнів. Краще провести її в 2021 році, ніж скасувати Ігри. Я з нетерпінням чекала цього року. Мені довелося багато чого змінити, щоб підготуватися до неї, тому ще один додатковий рік не ідеальний варіант, але це краще, ніж те, щоб це не сталося зовсім, – прокоментувала Дайвер.

Додамо, що Дайвер працює ІТ-консультантом та має двох дітей.

Досягнення Шанейд Дайвер

  • У 2012 році вона виграла чемпіонат Австралії з півмарафону.
  • У 2014 році вона пробігла свій дебютним марафоном у Мельбурні, який вона завершила із другим часом серед жінок – 2:34:15.
  • Вона перемогла в Мельбурнському марафоні 2018 року із часом 2:25:17. Цього разу Дайвер стала найшвидшою австралійською бігункою з марафону у віковій категорії 40+. 
  • Спортсменка поставила новий особистий рекорд із часом 2:24:11 на Лондонському марафоні 2019 року, де вона посіла сьому сходинку.
  • Шанейд була чотирнадцятою на 10 тисяч метрів на чемпіонаті світу в 2019 році. Її час – 31:25.49 був світовим рекордом старше 40-х років.
  • Вона була п’ятою на марафоні в Нью-Йорку у 2019 році із часом 2:26:23.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Коронавірус COVID-19 Олімпіада-2020 Легка атлетика
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