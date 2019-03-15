Дебютний бій українця Долідзе в UFC скасовано, його не пустили в Росію

Грузинський боєць українського промоушена WWFC Роман Долідзе не зможе дебютувати в UFC на турнірі в Санкт-Петербурзі через проблеми з візою в Росію.

Про це повідомив сам спортсмен на своїй сторінці в Instagram. Роман додав, що, як і раніше, його дебют в UFC планується у квітні, але вже у США.

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Декілька днів тому зі мною зв’язалися представники UFC, сказали, що є проблеми з візою в РФ. Тому бій скасували. Антігулову я бажаю удачі в майбутньому бою. Для мене наступний бій планується в квітні, тільки вже в США. Я поїхав тренуватися,

– написав Долідзе.

Долідзе п'ять останніх боїв провів в WWFC. І в кожному переміг достроково. Останній бій Роман виграв нокаутом в третьому раунді у Міхала Пастернака.

Раніше Спорт 24 писав, що 2 березня в столичному "Палаці Спорту" відбулося яскраве бійцівські шоу. На турнірі WWFC 14 в октагоні зустрілися 20 бійців з різних вагових категорій, які боролися не тільки за місця в рейтингу, а й за чемпіонські пояси.

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