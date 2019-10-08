Дебютний бій Усика в супертяжах під загрозою зриву: суперник провалив допінг-тест

Голландець Тайрон Спонг, суперник Олександра Усика, попався на застосуванні заборонених препаратів і може не вийти на ринг проти українця 12 жовтня.

У пробі А у Спонга знайшли препарат кломіфен, який Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) внесло до списку підозрілих.

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Кломвфен використовується для підвищення тестостерону у чоловіків, а також в якості препарату від безпліддя для жінок.

Один з промоутерів Усика Едді Хірн заявив, що вже веде переговори з трьома-чотирма боксерами на заміну Спонгу, щоб бій українця 12 жовтня всі ж відбувся.

Ми контактували з WADA, вони нам розповіли, що результати допінг-тестів у Тайрона погані. Тепер результати відправляться в атлетичну комісію штату Іллінойс. Незабаром з'явиться додаткова інформація. У будь-якому випадку, у нас є запасні суперники,

– написав Хірн в своєму Twitter.

Бій Усика та Спонга мав відбутися 12 жовтня на Wintrust Arena. До цього українець провів тренувальний табір у США.

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В останньому бою українець важким нокаутом у 8 раунді здобув перемогу над британцем Тоні Белью (30-3, 20 КО) – поєдинок став останнім для Олександра в першій важкій вазі. Він відбувся ще 10 листопада 2018 року. Після цього мав бути бій проти Карлоса Такама 25 травня, який повинен був стати дебютним для Усика у суперважкій вазі. Однак незадовго до бою українець травмував руку, тому бій перенесли, а згодом Такам домовився з іншим суперником.