День народження Мілевського, повернення Підручного на Кубок світу та інші події 12 січня

12 січня відбудеться Суперкубок Іспанії, збірна України з гандболу зіграє на Євро-2020, а Артем Мілевський святкуватиме день народження. Календар головних спортивних подій читайте у матеріалі Спорт24.

Кубок світу з біатлону

У неділю відбудуться останні гонки в рамках 4 етапу Кубка світу з біатлону у німецькому Обергофі. На вболівальників чекають жіночий та чоловічий мас-старти.

13:35 мас-старт жінки

Олена Підгрушна (Україна)

15:25 мас-старт чоловіки

Дмитро Підручний (Україна)

Артем Прима (Україна)

Дивіться також: Кубок світу з біатлону-2020: онлайн-трансляція

Матч збірної України на Євро-2020 з гандболу

12 січня збірна України проведе важливий матч на Євро-2020 з гандболу. "Синьо-жовті" зустрінуться з Австрією.

Першу гру Україна драматично програла Північній Македонії, тому повинна реабілітуватися у другому поєдинку.

Австрія у першій грі здобула перемогу, перегравши Чехію. Матч Австрія – Україна розпочнеться о 19:15.

Це цікаво: Чемпіонат Європи з гандболу 2020 – що це за вид спорту та які правила

Суперкубок Іспанії

За Суперкубок Іспанії вперше борються не чемпіон і переможець Кубка країни минулого сезону. "Атлетіко" та "Реал" у минулому сезоні не виграли жодного трофею.

Однак реформування турніру дозволило мадридським командам зіграти у фіналі.

Матч "Реал" – "Атлетіко" відбудеться у Саудівській Аравії. Початок гри о 20:00. Огляд матчу читайте на сайті Спорт24.

Новини за темою: Реал – Атлетіко: прогноз букмекерів на фінал Суперкубка Іспанії

Гра Леня в НБА

У ніч з 12 на 13 січня у рамках НБА черговий матч проведе команда українця Олексія Леня.

"Атланта" Леня поміряється силами з "Брукліном". У цьому сезоні "Гокс" здобули тільки 8 перемог, тому повинні перервати негативну серію.

Топ-матч Серії А

У неділю на любителів італійського футболу чекає протистояння "Роми" та "Ювентуса". Команда екстренера "Шахтаря" Паулу Фонсеки спробує зупинити чинних чемпіонів Італії.

Початок матчу в Римі о 21:45.

Варте уваги: Рома – Ювентус: прогноз букмекерів на топ-матч Серії А

Матчі Суперліги та УХЛ

12 січня відбудеться тільки один матч чемпіонату України. "Черкаські Мавпи" зустрінуться з "Миколаєвом". Початок гри о 14:00.

Також у цей день пройде тільки одна гра в рамках чемпіонату України з хокею. "Дніпро" прийме "Білий Барс". Початок гри о 13:00.

День в історії