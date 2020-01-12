День народження Мілевського, повернення Підручного на Кубок світу та інші події 12 січня
12 січня відбудеться Суперкубок Іспанії, збірна України з гандболу зіграє на Євро-2020, а Артем Мілевський святкуватиме день народження. Календар головних спортивних подій читайте у матеріалі Спорт24.
Кубок світу з біатлону
У неділю відбудуться останні гонки в рамках 4 етапу Кубка світу з біатлону у німецькому Обергофі. На вболівальників чекають жіночий та чоловічий мас-старти.
13:35 мас-старт жінки
Олена Підгрушна (Україна)
15:25 мас-старт чоловіки
Дмитро Підручний (Україна)
Артем Прима (Україна)
Дивіться також: Кубок світу з біатлону-2020: онлайн-трансляція
Матч збірної України на Євро-2020 з гандболу
12 січня збірна України проведе важливий матч на Євро-2020 з гандболу. "Синьо-жовті" зустрінуться з Австрією.
Першу гру Україна драматично програла Північній Македонії, тому повинна реабілітуватися у другому поєдинку.
Австрія у першій грі здобула перемогу, перегравши Чехію. Матч Австрія – Україна розпочнеться о 19:15.
Це цікаво: Чемпіонат Європи з гандболу 2020 – що це за вид спорту та які правила
Суперкубок Іспанії
За Суперкубок Іспанії вперше борються не чемпіон і переможець Кубка країни минулого сезону. "Атлетіко" та "Реал" у минулому сезоні не виграли жодного трофею.
Однак реформування турніру дозволило мадридським командам зіграти у фіналі.
Матч "Реал" – "Атлетіко" відбудеться у Саудівській Аравії. Початок гри о 20:00. Огляд матчу читайте на сайті Спорт24.
Новини за темою: Реал – Атлетіко: прогноз букмекерів на фінал Суперкубка Іспанії
Гра Леня в НБА
У ніч з 12 на 13 січня у рамках НБА черговий матч проведе команда українця Олексія Леня.
"Атланта" Леня поміряється силами з "Брукліном". У цьому сезоні "Гокс" здобули тільки 8 перемог, тому повинні перервати негативну серію.
Топ-матч Серії А
У неділю на любителів італійського футболу чекає протистояння "Роми" та "Ювентуса". Команда екстренера "Шахтаря" Паулу Фонсеки спробує зупинити чинних чемпіонів Італії.
Початок матчу в Римі о 21:45.
Варте уваги: Рома – Ювентус: прогноз букмекерів на топ-матч Серії А
Матчі Суперліги та УХЛ
12 січня відбудеться тільки один матч чемпіонату України. "Черкаські Мавпи" зустрінуться з "Миколаєвом". Початок гри о 14:00.
Також у цей день пройде тільки одна гра в рамках чемпіонату України з хокею. "Дніпро" прийме "Білий Барс". Початок гри о 13:00.
День в історії
- 12 січня 1944 року народився легендарний американський боксер Джо Фрейзер. Він золотий медаліст Олімпійських ігор у Токіо 1964 року у важкій вазі, чемпіон світу в 1970-1973 роках за версіями WBA та WBC. Він помер у 2011 році;
- 31-й день народження святкує Аксель Вітсель – гравець "Боруссії" Дортмунд та збірної Бельгії;
- 35-й день народження святкує ексгравець "Динамо" та збірної України Артем Мілевський.