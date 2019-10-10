День в історії: 10 років неочікуваній перемозі збірної України над Англією в Дніпрі

В жовтні в збірної України було чимало знакових матчів. Один з найбільш пам'ятних – одна з перших перемог над топовою збірною. Сталося це 10 жовтня 2009 року у Дніпрі. А перемогли українці збірну Англії.

Ситуація перед матчем

У цьому матчі вирішувалося чимало. Це був відбір на Чемпіонат світу 2010 року в Південно-Африканській республіці. Англійці до цього матчу підійшли без поразок, і фактично, гарантували собі потрапляння на Мундіаль. Натомість за друге місце, яке б давало можливість зіграти у плей-офф, змагалися українці та хорвати. Останні випереджали нашу збірну на два очки, але мали на одну гру більше. Тож "синьо-жовтим" треба було перемагати у двох матчах. Перший – проти збірної Англії вдома у Дніпрі. Другий – на виїзді проти Андорри.

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Сам матч у Дніпрі

Збірною України в цьому матчі керував Олексій Михайличенко. Він виставив цілком бойовий склад. Та варто відзначити, що не обійшлося без дебютантів – за "синьо-жовтих" дебютував Євген Хачеріді.

Збірна Англії теж вийшла у цілком бойовому складі. І намагалася продовжити свою переможну серію (до цього вона виграла вісім матчів у відборі на ЧС-2010).

У цьому матчі були три ключові події. Перша – сталася на 12-й хвилині зустрічі. Кобін відправив Мілевського в прорив, і його у штрафному майданчику збив воротар Грін. За що отримав червону картку, а Україна – право на пенальті. Виконувати пішов капітан команди Андрій Шевченко, і... влучив у штангу (друга ключова подія). Джеймс, який вийшов на заміну, стрибнув в інший кут, і не врятував би свою команду.

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Та все ж українці здобули перемогу. Все завдяки феноменальному удару Назаренка (не обійшлося без рикошету).

Відеоогляд матчу Україна – Англія 10 жовтня 2009 року

Після матчу. Без ЧС-2010

Ця перемога дуже довгий час була єдиною в офіційному матчі над топ-збірною. Але скористатися нею в повній мірі ми не змогли. Так, після цього була розгромлена Андорра, яка пропустила шість голів. Ми випередили хорватів на одне очко. І зайняли друге місце. В плей-офф нам випала збірна Греції. Зігравши в нульову нічию на виїзді, збірна України мінімально поступилася в Донецьку. Все вирішив гол Сальпінгідіса на 31-й хвилині. Тож греки поїхали на ЧС-2010. А ми вкотре провалилися у плей-офф кваліфікації.

Дніпро без футболу

Варто нагадати, що через надмірну активність вболівальників у Дніпрі, збірна там не грала понад 10 років. У 2018 році вона мала провести товариський матч проти Туреччини, але його перенесли. Тож до цього міста "синьо-жовті" повернулися аж у 2019 році – через 10 років після матчу проти Англії. У товариській грі українці зіграли внічию зі збірною Нігерії.