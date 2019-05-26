День в історії: 20 років неймовірній перемозі МЮ над "Баварією" у фіналі Ліги чемпіонів

У Лізі чемпіонів було чимало неймовірних фіналів. Один з таких відбувся 26 травня 1999 року, коли на "Камп Ноу" зійшлися "Манчестер Юнайтед" та "Баварія".

Саме "Баварія" у цьому турнірі у півфіналі вибила київське "Динамо". Перший матч у Києві закінчився внічию 3:3, а в Мюнхені мінімальну перемогу святкували господарі.

Обидві команди підійшли до матчу з втратами. За МЮ не могли зіграти капітан Рой Кін та Пол Скоулз у півзахисті, та захисник Хеннінг Берг. Капітоном призначили воротаря Петера Шмейхеля, який проводив останню гру за команду. Щодо втрат "Баварії", то у фіналі не зіграли лівий захисник Біксант Лізаразю та форвард Джованні Елбер.

До слова: "Манчестер Юнайтед" представив нову форму: на ній згадка про неймовірний фінал проти "Баварії"

Вийти вперед "Баварія" зуміла вже на 6-ій хвилинні зустрічі, коли Беслер забив зі штрафного. Після цього МЮ захопив ініціативу, але забити так і не зумів. Німці надійно грали у захисті й небезпечно втікали у контратаки.

Все найцікавіше відбулося у другому таймі. Намагаючись змінити перебіг матчу, Алекс Фергюсон на 67-ій хвилині випустив на поле Шерінгема. Оле Гуннар-Сульшер вийде на поле лише на 81-ій хвилині. І саме їм випало стати тими гравцями, які все змінять у цьому матчі. І назавжди увійдуть в історію.

Хоча перед тим "Баварія" упустить дві нагоди збільшити перевагу у рахунку – Шолль влучить у штангу, а Янкер ударом у падінні через себе відправить м'яч у перекладину воріт.

Арбітр зустрічі П'єрлуї́джі Колліна додасть лише три хвилини додаткового часу. До цього президент УЄФА Леннарт Юханссон спуститься зі своєї ложі, щоб вручити кубок Ліги чемпіонів "Баварії" (його прикрасять стрічками у кольорах клубу).

Це варто побачити: Вирішальні голи на останніх хвилинах матчу в історії футболу

На першій з трьох хвилин МЮ заробив право на кутовий. На його подачу прийшов навіть Шмейхель. І не даремно. Бекхем навісив з кута поля. Воротар у боротьбі підправив траєкторію польоту м'яча в гущу гравців. Все закінчилося ударом Гіггза, після чого послідувало добивання Шерінгема. Так рахунок став 1:1.

Минає ще хвилина, І "Манчестер Юнайтед" заробляє черговий кутовий. Цього разу Бекхем навісив, Шерінгем пробив головою, а Сульшер підставив ногу та відправив м'яч під перекладину воріт "Баварії". Табло показало 2:1 на користь МЮ. Саме після цього Сульшер – теперішній тренер "Манчестер Юнайтед" – отримав прізвисько "вбивця з обличчям немовляти".

Радості гравців МЮ не було меж. А гравці "Баварії" просто впали на газон. Згодом вони піднялися, але відійти від такого удару не змогли. "Манчестер Юнайтед" виграв Лігу чемпіонів у сезоні 1998-1999.