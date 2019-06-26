День в історії: 20 років тому Віталій Кличко здобув титул чемпіона WBO

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Віталій Кличко переміг Гербі Гайда 26 червня 1999 року
Віталій Кличко переміг Гербі Гайда 26 червня 1999 року

Український боксер Віталій Кличко за свою професійну кар'єру володів трьома чемпіонськими поясами – WBO, WBC та The Ring. Саме 20 років тому – 26 червня 1999 року, він здобув перший чемпіонський титул.

Бій відбувся у London Arena в Мілволлі. Це був перший (і єдиний) поєдинок, який Віталій Кличко провів в Англії. Суперником виступив англієць нігерійського походження Гербі Гайд. Саме він володів поясом WBO у суперважкій вазі. При цьому що вигравав його двічі. І саме у бою проти Кличка програв його вдруге.

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У першому раунді поєдинку судді віддали перевагу Гайду, він був кращим, рухався швидко, вправно уникав ударів. Але на початку другого раунду, біля канатів, Кличко правим кросом відправив Гайда в нокдаун. Англієць відразу піднявся. Кличко не почав відразу добивати. У другій половині раунду Віталій лівим кросом, а потім потужним правим хуком відправив Гайда в нокаут.

Відео бою Віталія Кличка та Гербі Гайда

Після цього Кличко ще двічі захистив цей чемпіонський титул – у боях проти Еда Махоуні та Обеда Салівана. Обох американців Кличко перемагав технічним нокаутом у Німеччині. Та у поєдинку проти Кріса Берда 1 квітня 2000 року втратив цей титул. Українець відмовився від продовження бою через травму плеча.

Та довго американець поясом не володів. 14 жовтня того ж року його одностайним рішенням суддів переміг молодший із братів Кличків – Володимир. Тож пояс WBO знову повернувся до родини.

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Натомість у Віталія вже згодом були здобуті титули чемпіона світу за версіями WBC та The Ring та звання "вічного чемпіона" WBC. 

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Теги: Спорт Новини Спорту Віталій Кличко Бокс
Джерело: 24 канал
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