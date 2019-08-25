День в історії: 28 років невдалого дебюту Міхаеля Шумахера в Формулі-1

25 серпня 1991 року німець Міхаель Шумахер дебютував у Формулі 1. Дебют видався не надто вдалим, та й причина для дебюту дещо неочікувана.

На гран-прі Бельгії Шумахер замінивши штатного пілота Jordan Бертрана Гашо, який опинився у в’язниці. За кермом зеленого боліда Шумахер змусив звернути на себе увагу (особливо керівника Benetton Флавіо Бріаторе), показавши сьомий час у кваліфікації. У гонці ж Міхаель встиг проїхати лише пару сотень метрів, за які відіграв дві позиції. Але в повороті О-Руж на його боліді відмовило зчеплення. Наступну гонку він провів вже за команду "Benetton-Ford", де і показав свій потенціал.

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Відео першої гонки Міхаеля Шумахера у Формулі-1

У 1992 році Міхаель виграв свою першу гонку в Формулі-1 – саме на гран-прі Бельгії). Цього року він завершив чемпіонат на 3-му місці. У 1994 році Шумахер виграв свій перший чемпіонат за команду Benetton, випередивши Деймона Хілла всього на одне очко після скандально відомого зіткнення з ним в останній гонці.

У 1995 році він відстояв свій титул, випередивши найближчого суперника (ним знову був Деймон Хілл) вже на 30 очок. Це був одночасно і перший Кубок конструкторів для команди Benetton. У 1996 році перейшов до Ferrari, з якою п'ять разів вигравав титул чемпіона.

Варто додати, що Міхаель Шумахер – семиразовий чемпіон світу (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004). У пресі його часто називають "Червоним бароном", або просто "Шумі". Шумахер отримав прізвисько "Червоний барон" через віддалену зовнішню схожість, червоний колір боліда Ferrari та власну непереможність. У Першу світову війну "Червоним бароном" звали найкращого аса війни — барона Манфреда фон Ріхтгофена, який літав на аероплані червоного кольору.

Загалом за 285 гонок у Формулі-1 він здобув 91 перемогу.

29 грудня 2013 року Міхаель Шумахер, катаючись на лижах разом зі своїм сином на курорті Мерібель, що у Французьких Альпах, впав та вдарився головою об приховане під снігом каміння. Від удару захисний шолом розколовся навпіл, Шумахер отримав важкі травми голови. Його госпіталізували, а сам він перебував у комі. Виписали його з лікарні лише влітку 2014 року, але попереду був довший процес реабілітації.