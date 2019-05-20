20 травня 2009-го року донецький "Шахтар" виграв перший європейський трофей. Донеччани у фіналі Кубка УЄФА (сьогодні Ліга Європи) перемогли німецький "Вердер".

В основному складі "Шахтаря", який очолював Мірча Луческу, вийшли: Андрій Пятов, Даріо Срна, Разван Рац, Дмитро Чигринський, Олександр Кучер, Фернандінью, Жадсон, Ілсінью, Маріуш Левандовський, Вілліан та Адріано.

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Першими в поєдинку відзначилися саме гравці українського клубу. На 25 хвилині вперед "Шахтар" вивів точний удар Луїса Адріано. Бременська команда зуміла відновити паритет через 10 хвилин.

Центральний оборонець Налдо потужно виконав штрафний удар і не залишив шансів Андрію Пятову. В основний час голів більше не було, тому доля матчу вирішувалася в овертаймі.

На 97 хвилині "Шахтарю" вдалося знову вийти вперед. Жадсон переграв Тіма Візе й своїм голом приніс "гірникам" історичну перемогу.

У тому році "Шахтар" вперше у своїй історії зіграв у Суперкубку УЄФА, де поступився каталонській "Барселоні". Після успіху у Кубку УЄФА у 2009 році "Шахтарю" вдавалося тільки одного разу дійти до півфіналу (2016).