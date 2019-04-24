День в історії – 15 років тому Кличко нокаутував Коррі Сандерса й завоював титул WBC: відео

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Віталій Кличко – Коррі Сандерс
Віталій Кличко – Коррі Сандерс / welt.de

Рівно 15 років тому, 24 квітня 2004 року, на арені Стейплс-центр в Лос-Анджелесі (США) відбувся боксерський поєдинок Віталій Кличко – Коррі Сандерс.

У цьому бою українець завоював пояс чемпіона світу за версією WBC, з яким він буде пов'язаний назавжди. Кличко – чемпіон у відпустці, почесний чемпіон і вічний чемпіон WBC.

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Поєдинок проти Сандерса для Віталія був знаковим і тому, що він помстився південноафриканцю, який у 2003 році переміг Володимира Кличка.

Перші раунди поєдинку залишилися за Сандерсом, однак згодом Кличко набрав обертів і довів бій до перемоги. У восьмому раунді рефері вимушений був зупинити бій, оскільки Сандерс не в змозі був відбиватися від масованих атак Кличка.

Після цього поєдинку Віталій Кличко провів дев'ять успішних захистів. У 2004 році Віталій вперше оголосив про завершення кар'єри, але повернувся у 2008 році.

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Теги: Спорт Бокс Віталій Кличко
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