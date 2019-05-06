День в історії – рік тому Зінченко впустив кубок АПЛ: відео

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Олександр Зінченко
Олександр Зінченко / twitter.com

Рівно рік тому, 6-го травня 2018 року, англійський "Манчестер Сіті" отримав трофей англійської Прем'єр-ліги.

Церемонія нагородження чинних чемпіонів Англії відбулася на їх стадіоні "Етіхад" після матчу з "Хаддерсфілдом", який завершився нічиєю 1:1.

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Кубок поставили на спеціальний поміст, а гравці обступили капітана "містян" Венсана Компані. Українець Олександр Зінченко під час бурхливих веселощів випадково впустив трофей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

How NOT to celebrate with the @premierleague trophy...

Допис, поширений Sky Sports (@skysports)

Згодом Зінченко розповів журналістам, що думав, що його кар'єрі настав кінець у "Манчестер Сіті" через те, що він впустив трофей.

У цьому сезоні "Манчестер Сіті" лідирує в чемпіонаті Англії й за два тури до завершення сезону має шанси оформити друге поспіль чемпіонство. "Сіті" потрібно перемогти у двох наступних матчах – проти "Лестера" та "Брайтона".

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Манчестер Сіті Олександр Зінченко
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