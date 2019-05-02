День в історії – як "Динамо" розгромило "Атлетіко" у фіналі Кубка володарів кубків 1986 року

2 травня 1986 року київське "Динамо" здобули свій другий титул володарів Кубка володарів кубків. У фіналі кияни розгромили іспанський "Атлетіко". А голами за "Динамо" відзначилися Заваров, Блохін та Євтушенко.

Рахунок гри було відкрито вже на 5-й хвилині, коли сольний прохід Василя Раца лівим флангом завершився передачею у карний майданчик на Ігоря Бєланова. Однак воротар відбив цей удар, та на добиванні вдало зіграв головою Анатолій Заваров.

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По ходу першого тайму "динамівці" були близькі до збільшення рахунку, найбільш небезпечними були спроби того ж Заварова. Але голів довго у матчі не було, а сама гра проходила у рівній боротьбі.

Та на 85-ій хвилині "Динамо" вдалося провести розмашисту контратаку, яку після швидкої комбінації партнерів по команді завершив Олег Блохін, перекинувши голкіпера іспанців. А ще за три хвилини остаточний рахунок гри встановив Вадим Євтушенко. Гравець, який незадовго до того вийшов на заміну, здійснив забіг майже з середини поля і, обігравши воротаря "Атлетіко", закотив м'яч у ворота.

2 мая 1986 года @DynamoKyiv в финале Кубка кубков разгромило "Атлетико" - 3:0



Заваров 5'

Блохин 85'

Евтушенко 88' #вэтотдень pic.twitter.com/pe3MTzaWIc — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 2 травня 2019 р.

Гра завершилася переконливою перемогою киян, які здобули свій другий титул володарів Кубка володарів кубків.

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Варто нагадати, що матч відбувся через тиждень після Чорнобильської катастрофи, про яку на той час у Радянському Союзі офіційно практично нічого не повідомлялося.