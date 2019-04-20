Берінчик – Аракава: де дивитися онлайн боксерський поєдинок

Український боксер Денис Берінчик захищатиме титул WBO Oriental у бою проти японця Ніхіто Аракави. Поєдинок відбудеться в Києві у суботу, 20-го квітня.

Бій відбудеться в Палаці спорту, а початок поєдинку Дениса Берінчика запланований не раніше 22:30. Початок вечора боксу – о 19:00.

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Пряма трансляція вестиметься на телеканалі "Інтер", а також на сервісі Fightingvision.com.

Зазначимо, що в останньому бою андеркарда на ринг у 8-раундовому поєдинку вийдуть український боксер Дмитро Митрофанов (4-0-1, 2 КО) та іспанець Хорхе Вальєхо (7-5, 3 КО) на прізвисько "Акула".

Спорт 24 писав, що 22 грудня 2018 року у Броварах Денис Берінчик переміг філіппінця Росекі Крістобаля та виграв пояс WBO International у легкій вазі (до 61,2 кг).

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