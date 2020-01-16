Берінчик офіційно проведе захист титулу: дата та місце бою

Український боксер Денис Берінчик повертається у ринг. Наступний поєдинок Денис проведе 22 лютого у Броварах.

22 лютого у ТРЦ "Термінал" (Бровари) відбудеться перший у цьому році вечір боксу компанії братів Кличків "K2 Promotions Ukraine".

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Головною подією боксерського шоу стане захист титулу Інтернаціонального чемпіона за версією WBO у легкій вазі Денисом Берінчиком.

Наразі у "K2 Promotions Ukraine" не називають, хто стане суперником українського боксера.

Цього вечора в ринг також вийдуть: Дмитро Митрофанов, Макс Бурсак, Мішико Беселія, Юрій Вишняков, Василь Чеботар та інші.

Вечір боксу у Броварах покаже телеканал "Інтер".