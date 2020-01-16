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Берінчик офіційно проведе захист титулу: дата та місце бою

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Берінчик офіційно проведе захист титулу: дата та місце бою / K2 Promotions Ukraine

Український боксер Денис Берінчик повертається у ринг. Наступний поєдинок Денис проведе 22 лютого у Броварах.

22 лютого у ТРЦ "Термінал" (Бровари) відбудеться перший у цьому році вечір боксу компанії братів Кличків "K2 Promotions Ukraine".

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Головною подією боксерського шоу стане захист титулу Інтернаціонального чемпіона за версією WBO у легкій вазі Денисом Берінчиком.

Наразі у "K2 Promotions Ukraine" не називають, хто стане суперником українського боксера.

Цього вечора в ринг також вийдуть: Дмитро Митрофанов, Макс Бурсак, Мішико Беселія, Юрій Вишняков, Василь Чеботар та інші.

Вечір боксу у Броварах покаже телеканал "Інтер".

  • Останній бій Берінчика відбувся 5 жовтня 2019 року. Денис вдруге захистив титул Інтернаціонального чемпіона за версією WBO у легкій вазі, перемігши Лопеса Морено з Мексики.
  • Після чергової перемоги Берінчик розповів, що хоче зустрітися з Теофімо Лопесом і Джервонтою Девісом.
  • Денис вважає, що 2020 рік буде вирішальним для його боксерської кар'єри. Боксер хоче битися у США.
  • На професійному ринзі Денис Берінчик провів 12 боїв і всі виграв.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Денис Берінчик
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