Денис Берінчик отримав хамовитого суперника на чемпіонський бій в Україні: дата та місце бою

5 жовтня в ТРЦ "Термінал" Денис Берінчик (11-0-0, 7 КО) проведе захист титулу Інтернаціонального чемпіона за версією WBO у легкій вазі. Суперником Дениса буде представник Мексики Патріціо Лопес Морено (26-3-0, 19 КО).

"Тренуємося повним ходом у Буковелі. Позаду стадія ОФП. Наразі спецпідготовка, спаринг-сесії, будемо набирати форму. Суперник молодий, буде постійно атакувати. В моїй професійній кар’єрі вже був представник мексиканської школи боксу – Хуан Окура, і це був нелегкий бій для мене. Моя мета – захистити свій титул, яким я дуже дорожу, та рухатись далі до статусу офіційного претендента на титул Чемпіона світу. І неважливо, хто буде моїм суперником на цьому шляху – я готовий битись з будь-ким заради титулу", – зазначив Денис Берінчик.

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В активі Дениса 11 боїв, 11 перемог, 7 з яких він завершив достроково. Наразі він посідає сьому сходинку рейтингу WBO. Титул WBO International Берінчик здобув у грудні 2018 року, нокаутувавши філіппінця Росекі Крістобаля, а у квітні цього року успішно захистив у поєдинку з досвідченим японцем Ніхіто Аракавою.

Нинішньому суперникові Дениса Патріціо Морено 24 роки, живе та тренується у Мексиці. Боксує у стійці шульги. Провів на профі-ринзі 29 поєдинків, має 26 переміг, 19 з них нокаутом. Свого часу володів регіональними титулами WBC Latino Silver та WBC FECOMBOX. Попередній бій провів у серпні цього року проти свого співвітчизника, ексчемпіона WBC Silver Едгара Пуерти, одержавши перемогу за очками.



Патріціо Морено

Сам Морено не надто підбирав слова щодо Берінчика.

"Денис Берінчик – це прохідний боксер. Попри його олімпійський досвід та титули в професіоналах, він не представляє для мене загрози. Я народився та виріс в Мексиці, у нас таких спаринг-партнерів, як Денис, в дитячій групі б'ють по кілька за тренування. Тому я лечу в Україну за поясом WBO, і ніхто мене не зупинить", – заявив Патріціо Лопес Морено.

Цього вечора в ринг також вийдуть: Олег Малиновський (24-0-0, 7 КО), Дмитро Митрофанов (6-0-1, 4 КО), Мішико Беселія (18-1-0, 12 KO), Василь Чеботар (2-0-0) та інші.

Варто додати, що в цей же вечір Сергій Дерев'янченко (13-1, 10 КО) та Геннадій Головкін (39-1-1, 35 КО) проведуть бій за титул чемпіона за версією IBF у середній ваговій категорії. Цей бій відбудеться у Нью-Йорку. Дерев'янченко став обов'язковим претендентом на чемпіонський бій у квітні, перемігши рішенням суддів Джека Кулкая. Після цього він піднявся на перше місце у рейтингу IBF.