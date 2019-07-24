Денис Берінчик відсидів у СІЗО: боксер згадав деталі "темного" минулого

Український боксер Денис Берінчик розповів, що свого часу потрапив до СІЗО. Чемпіон світу за версією WBO International провів у СІЗО чотири місяці.

Берінчик розповів, що вчинив злочин, коли ще був неповнолітнім.

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Тоді був бум ігрових автоматів. Мені було 15-16 років. Я хотів заробляти гроші й ходити на дискотеки, де всі билися. Треба було декого карати, а карати його можна було тільки на якісь матеріальні предмети. Тобто телефон. І поїхав, можна сказати, по телефон. Стаття 186 дуже погана. Потім у мене був ще один епізод – стаття 187. Типу розбій. Нас було просто троє учасників. Ми билися три на три, але в підсумку довелося їх усіх "порозтягувати". Й одна "хуліганка" була. Тобто набір джентльменських статей,

– цитує Берінчика vRINGe.

Через те, що Денис був неповнолітнім він уникнув більш серйозної відповідальності. Два місяці Берінчик провів у СІЗО для неповнолітніх, а ще два – для дорослих.

Боксер зізнався, що в СІЗО для повнолітніх у камері було близько сорока людей.

Спочатку було трохи. На "малолітці" це був "тройняк". Тройняки – це типу 3 внизу й угорі. Але там легко, там всі разом. Але на "дорослому", коли я прийшов, там 40. Відділялися компаніями. Мені відразу сказали: "Малий, ти будеш "боятися", сидіти на "кормі", сидіти "коня тягати". Це пошта. "Корма" – це віконце, щоб спілкуватися з "тими". У мене в принципі спілкуватися не виходило, тому що я завжди забував, як кого звуть,

– резюмував боксер.

Берінчик полюбляє дивувати фанатів своїми виходами в ринг. Під час одного зі своїх боїв Дениса Берінчика вивели в ринг як ув'язненого.

На цей момент срібний призер Олімпійських ігор 2012 року провів 11 боїв на професійному ринзі. Усі свої двобої український спортсмен виграв. В останньому поєдинку Денис переміг японця Ніхіто Аракаву.