Денис Берінчик захищатиме свій чемпіонський пояс в Україні: дата та місце бою
5 жовтня в ТРЦ "Термінал" (Бровари) в рамках боксерського шоу компанії братів Кличків "K2 Promotions Ukraine" Денис Берінчик (11-0-0, 7 КО) вдруге захищатиме титул Інтернаціонального чемпіона за версією WBO у легкій вазі.
Цього вечора в ринг також вийдуть: Олег Малиновський (24-0-0, 7 КО), Дмитро Митрофанов (6-0-1, 4 КО), Мішико Беселія (18-1-0, 12 KO), Василь Чоботар (2-0-0) та інші. Початок вечора боксу – о 19:00.
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Останній бій 31-річний Беринчик провів у квітні 2019 року, коли захистив титул чемпіона за версією WBO International в легкій вазі в бою з японцем Ніхіто Аракавою (32-7-2, 18 КО).
Варто додати, що в цей же вечір Сергій Дерев'янченко (13-1, 10 КО) та Геннадій Головкін (39-1-1, 35 КО) проведуть бій за титул чемпіона за версією IBF у середній ваговій категорії. Цей бій відбудеться у Нью-Йорку. Дерев'янченко став обов'язковим претендентом на чемпіонський бій у квітні, перемігши рішенням суддів Джека Кулкая. Після цього він піднявся на перше місце у рейтингу IBF.