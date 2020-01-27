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Денис Гармаш забив дебютний гол за "Різеспор" – відео

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Денис Гармаш (ліворуч) / Фото з відкритих джерел

Півзахисник турецького "Різеспора" Денис Гармаш забив гол у матчі 19-го туру чемпіонату Туреччини проти "Сівасспора" – 1:1.

На 60-й хвилині матчу Гармаш відкрив рахунок в поєдинку проти "Сівасспора".

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Українець, отримавши передачу, увірвався в штрафну, і змістившись пробив у ближній кут. Воротар "Сівасспора", що зайняв вірну позицію, припустився помилки і не зміг впоратися з ударом.

Відео голу Гармаша


Однак, "Різеспор" не зміг втримати перемогу, пропустивши гол на 90+3 хвилині матчу.

Спорт24 писав, що Денис Гармаш орендований "Різеспором" до кінця сезону 2019/20. Більше деталей про цей перехід (можливість викупу гравця та суму оренди) не повідомляють.

У нинішньому сезоні 29-річний Гармаш провів 20 матчів у складі киян, на його рахунку один гол і дві результативні передачі.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Футбол Динамо Спорт Новини Спорту
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