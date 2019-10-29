212-кілограмовий боєць дебютував в MMA з ефектного нокауту за 20 секунд: відео

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Денис Вільданов бій MMA – відео швидкого нокауту
Денис Вільданов (праворуч) / Фото з відкритих джерел

Росіянин Денис Вільданов, вага якого становить 212 кілограмів, дебютував в боях без правил з ефектного нокауту вже на перших секундах бою.

31-річний Вільданов провів поєдинок з 29-річним Арнольдом Величко, який важить 146 кг. Для Величко бій також став дебютним в MMA.

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Поєдинок Вільданова і Величко тривав лише 20 секунд. Вільданов успішно провів джеб, потім притиснув суперника і добив його.

Цікаво, що сумарна вага суперників становить 358 кілограмів на двох. Для прикладу: в більшості відомих промоушенів існує обмеження для важкої ваги – не більше 120,2 кг.

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Змішані єдиноборства
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