"Денвер" обіграв "Сан-Антоніо" та вийшов у друге коло плей-офф НБА: відео

У сьомому матчі між "Денвером" та "Сан-Антоніо" визначався останній учасник другого раунду плей-офф НБА. І ним стала саме команда з Денвера.

"Наггетс" краще розпочали матч, одразу захопивши ініціативу. Перевага в десять очок трималася протягом усього матчу. Інколи "Денвер" втікав у відрив до +17, однак "шпори" кожен раз скорочували це відставання.

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А наприкінці матчу "Сан-Антоніо" мав шанс якщо не на перемогу, то хоча б перевести гру в овертайм. Гостям вдалося скоротити відставання до двох очок. Та "Денвер" таки провів останню атаку і захистив свою перевагу.

Денвер – Сан-Антоніо 90:86 (23:13, 24:21, 25:27, 18:25). Рахунок у серії 4:3

"Денвер" перемагає у сьомому матчі та виходить у чвертьфінал НБА. Там команда зіграє проти "Портленда".