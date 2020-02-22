Деонтей Уайлдер – Тайсон Ф'юрі: друга серія

У ніч на 23 лютого в Лас-Вегасі відбудеться другий бій між Деонтеєм Уайлдером і Тайсоном Ф'юрі. Ці боксери вже зустрічалися в кінці 2018 року, але найсильнішого визначити так і не змогли. Після 12 раундів напруженого поєдинку судді порахували, що була нічия.

Як і тоді, на кону буде стояти чемпіонський пояс за версією WBC (11 захист Уайлдера), а також вакантний титул за версією The Ring. Ф'юрі ж після перемоги над Володимиром Кличком всі свої звання розгубив, але, продовжує залишатися одним з найсильніших боксерів в хевівейті.

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Деонтей і Тайсон після тієї нічиєї встигли провести по два поєдинки, в яких здобули перемоги. Інтерес до їх другої зустрічі поступово розігрівався, що зробило поєдинок одним з найбільш очікуваних. Зросли і гонорари боксерів. Якщо минулого разу Уайлдер отримав 14 мільйонів доларів, а Ф'юрі – 10, то тепер їх дохід складе 25 мільйонів доларів у Тайсона і 35 – у Деонтея.

Що ж стосується шансів на перемогу, то вони приблизно рівні. Аналітики Parimatch дають чинному чемпіону 49% проти 46% у претендента, ще 5% на те, що повториться нічия.

Уайлдер серйозний панчер, на його рахунку 41 нокаут в 43 поєдинках. У Тайсона 20 нокаутів в 30 боях. При цьому обидва боксери залишаються непереможеними. Минулого разу Ф'юрі двічі опинявся в нокдауні, але обидва рази вставав як ні в чому не бувало. При цьому сам Деонтей заявляє, що удари Тайсона він практично не відчував.

Варто відзначити, що бій з Уайлдером був для Ф'юрі третім за рік. А ще до цього Тайсон робив паузу в кар'єрі на 2,5 року. Тобто, він не був повною мірою готовий до бою з чемпіоном, але, все одно витримав іспит. Зараз британець в найкращій формі і цей поєдинок повинен стати ще більш видовищним.