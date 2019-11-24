Деонтей Уайлдер – Тайсон Ф'юрі II: реваншу бути

В ніч з суботи на неділю, 24 листопада, в Каліфорнії на арені MGM Grand відбувся вечір боксу. Головною подією заходу був бій між володарем титулу WBC у суперважкій вазі Деонтеєм Уайлдером і претендентом на цей пояс – кубинцем Луїсом Ортісом. Американець переміг претендента у 7 раунді.

Як це було: Деонтей Уайлдер нокаутував Луїса Ортіса та захистив титул чемпіона WBC в суперважкій вазі

Бій американського чемпіона був останньою перепоною для організації мегафайту між ним і популярним британцем Тайсоном Ф'юрі. Боксери вже в найближчому майбутньому візьмуться за підготовку до очної зустрічі.



Тайсон Ф'юрі та Деонтей Уайлдер перед першим боєм

Поки що нема точно визначеної дати їхнього поєдинку. Відомо, що це не буде скоріше ніж 22 лютого. Це і логічно, оскільки бійці мають провести 2-місячний тренувальний табір, а Уайлдер, напевно, ще захоче 2-3 тижні на відпочинок після бою проти Ортіса. Благо для фанів (та й для нього), американець не отримав серйозних ушкоджень в бою.

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Очікується, що бій-реванш буде набагато більш масштабною подією, ніж їхня перша зустріч.

Перший бій між Уайлдером та Ф'юріЯк відомо, перша зустріч в рингу між Уайлдером та Ф'юрі завершилася внічию. Хоча Тайсон Ф'юрі двічі побував у нокдауні й був близьким, щоб програти бій. Судді роздільним рішенням не змогли віддати перемогу кому-небудь із суперників. Тому пояс чемпіона WBC залишився у Деонтея.

Після цього боксери провели по 2 проміжні поєдинки, які ще трохи додали їм в популярності. Окрім того, вони брали участь в різних популяризаційних заходах. Ф'юрі взагалі провів бій в шоу рестлерів WWE, де переміг Брауна Строумана. Внаслідок всього цього сумарні гонорари боксерів будуть приблизно втричі більшими.

Щодо прогнозів на поєдинок, то вони будуть ще більш обачними, ніж перед першою зустріччю. Тоді більшість називала фаворитом Деонтея, оскільки сильно сумнівалися в змозі Ф'юрі після повернення бути в конкурентному стані. Зараз же британець підходить до бою в прекрасній формі, він постійно тренується. Про це свідчать багато фото і відео з тренувань у спортивній залі, які він постійно викладає в Інстаграмі.

Якщо оцінювати їхні проміжні виступи в цьому році, то вони були приблизно одинакові за успішністю. В перших своїх боях вони паралельно пофеєрили. Спочатку Уайлдер у першому раунді розібрався з Домініком Бризілом. Далі Ф'юрі можливо трохи менш жорстоко, але не менш ефектно пройшов німця Тома Шварца у другому раунді.

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Після перемоги над Шварцом, Тайсон у вересні переміг Отто Валліна. Проте, на цей раз все було не так легко. Представник Фінляндії дав гідний бій фавориту. Навіть більше, британець був близьким до поразки через розсічення, яке в нього з'явилося після третього раунду. В шостому раунді, коли лікар оглядав "циганського короля", то більш ніж міг й зняти його з бою, але дозволив продовжувати. І варто віддати належне Ф'юрі, той зібрався з силами та довів справу до рішення суддів, які одноголосно віддали йому перемогу.



Тайсон Ф'юрі переміг Отто Валліна

Другим двобоєм для Деонтея став поєдинок з Ортісом, який також не можна назвати вдалим на 100%. Все-таки розгромний програш опоненту на картках суддів навряд чи планувався командою алабамця.

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Переможець бою Уайлдер – Ф'юрі стане не тільки чемпіоном світу за версією WBC, а й об'єднає цей пояс зі званням "лінійного чемпіона". Саме цим досягненням зараз часто пишається британець і його промоутер, голова Top Rank Боб Арум. Крім того, переможець здобуде славу і визнання, його наступні поєдинки будуть більш популярними. Можливо, бій між переможцем цього бою та Ентоні Джошуа (в разі його успіху в реванші проти Енді Руїса) може стати подією ще більшою за масштабом, ніж вже легендарний поєдинок Флойда Мейвезера проти Мені Пакьяо.