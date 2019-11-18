Деонтей Вайлдер – історія найжорстокішого боксера сучасності

Один з ймовірних суперників Усика у важкій вазі – Деонтей Вайлдер. Він володар титулу Всесвітньої боксерської ради (WBC). Що треба знати про боксера, який не знає поразок на професійному ринзі та отримав прізвисько The Bronze Bomber (Бронзовий бомбардувальник) – у матеріалі Спорт24.

Деонтей Вайлдер – американський боксер професіонал, чемпіон світу WBC у суперважкій вазі. Народився 22 жовтня 1985 року в місті Таскалусе, що знаходиться в штаті Алабама.

З дитинства захоплювався спортом. Проте, спочатку надавав перевагу баскетболу та американському футболу. Боксом почав займатися досить пізно, коли йому було вже 20 років. Причина була, м'яко кажучи, не найприємніша. Дівчина Деонтея завагітніла, а в дитини ще до народження діагностували проблеми в розвитку. Вона народилася з розщепленим хребтом. Від аборту молода сім‘я категорично відмовилася, не мала грошей на лікування. Тоді хлопець вирішує поставити хрест на своїх мріях стати гравцем в американський футбол і починає займатися тим, що може принести миттєві гроші – боксом.

Читайте також: Сауль Альварес: як стати чемпіоном світу з боксу у трьох вагових категоріях

Спочатку в боксерському залі до хлопця було скептичне ставлення, його використовували як спаринг-партнера для більш "перспективних" боксерів. Однак, американець ніколи не забув для чого він цим займається, сумлінно працював і швидко досягнув суттєвих успіхів. Навіть, фантастичних для такого короткого часу.

Вже через 2 роки після початку занять виграв найпрестижніші турніри серед американських любителів "Золоті рукавички" і національний чемпіонат серед боксерів-любителів. Вже через рік їде на Олімпійські ігри, де здобуває бронзову нагороду. Всього на любительському ринзі провів 35 боїв, здобув 30 перемог, 5 раз зазнавав невдачі.

Одразу після Олімпійських ігор переходить в професіонали. І тут починає по справжньому вражати. Буквально знищує одного противника за іншим. В перших 32 поєдинках ніхто не протримався з ним більш як 4 раунди, всі були нокаутовані (найдовша серія дострокових перемог в хевівейті).

Буде цікаво: Раян Гарсія – боксер, що кидає виклик Ломаченку, нокаутуючи суперників у першому раунді

33 поєдинок був чемпіонським і в ньому Вайлдер розгромним рішенням суддів переміг досвідченого канадця Бермейна Стіверна, завоювавши титул WBC.

Далі американець проводить серію добровільних захистів свого титулу. По черзі нокаутує Еріка Моліну, Жоана Дюапа, Артура Шпільку, Кріса Ареолу, Джерольда Вашингтона. А далі в обов’язковому захисті знову зустрічається з уже знайомим Бермейном Стівреном. Та на цей раз двобій закінчився набагато швидше, всього за 3 хвилини. Спочатку канадець попустив потужну двійку, яка відправила його в нокдаун, а потім вже могутній американець в характерному йому стилі з великою кількістю широких ударів забив суперника.



Вайлдер відправив в нокаут Стіврена

Не дивлячись на майже 40 боїв проведених на профі ринзі, чемпіон не мав надто великої популярності. До нього відносилися досить скептично, причини – відсутність дійсно серйозних опонентів.

З метою виправлення цієї проблеми, команда алабамця підбирає йому зіркового опонента – непереможного кубинця Луїса Ортіса. Бій з Ортісом виправдав очікування фанів. Проходив в атаках, як з одного, так з іншого боку. Фаворит мав мінімальну перевагу, але в 7 раунді пропустив декілька сильних ударів, внаслідок чого був близький до дострокової поразки, але вистояв, відновився і сам достроково зупинив суперника в 10 раунді.



Вайлдер відправив Ортіса в нокаут (фото із соцмереж)

Рекомендуємо: Усик – Белью, рік потому: чим запам'ятався цей період для українського боксера

Після цієї перемоги Вайлдер вирішив не забавляти обертів і погодився на поєдинок з Тайсоном Ф'юрі. В цій сутичці він двічі відправив пузатого британця в нокдаун, але програв майже всі інші раунди. Проте статус чемпіона та господаря у свої країні вплинули на суддів, які присудили нічию.



Вайлдер в бою проти Ф'юрі (фото із соцмереж)

Одразу після поєдинку всі заговорили про реванш. Команди обидвох боксерів погодилися на це, та вирішили спочатку провести декілька проміжних боїв. Суперниками Ф’юрі були німець Том Шварц і фін Отто Валін. Американець ж у травні в першому раунді знищив Домініка Бризіла, а 23 листопада спробує перемогти Луїса Ортіса. При успішному виконанні поставленої місії в вже взимку 2020 року на нас чекає інтригуючий реванш.

Вайлдер – людина, яка прийшла в бокс через жорсткість долі, зараз вже переслідує інші цілі. Він давно вирішив всі свої матеріальні питання, є мультимільйонером (тільки за перший бій з Ф’юрі він отримав близько 14 мільйонів доларів). Темношкірий велетень ставить собі за мету здобути загальносвітову славу, впливовість, визнання, увійти в історію. Що ж побачимо що з цього вийде.